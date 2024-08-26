Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi mesajları ve Ortadoğu'daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle yükselişe geçti. Özellikle Libya'da petrol üretiminin askıya alınması ve Ortadoğu'da ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girmesi, piyasada arz kaygılarını artırarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Faiz indirimi beklentisi talebi artırıyor

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması, petrol fiyatlarının yükselmesinde önemli bir rol oynadı. Powell, eylül ayında faiz indirimi yapılabileceğini belirtirken, piyasalarda bu gelişme ekonomik hareketliliğin artacağı ve buna bağlı olarak petrol talebinin yükseleceği şeklinde yorumlandı. Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı beklentisi hakim.

Libya'da üretim durdu

Libya'da Trablus ve doğudaki hükümet arasında yaşanan gerilim, petrol üretiminin durdurulmasına yol açtı. Doğudaki hükümet, Trablus hükümetine karşı Libya Merkez Bankası'nın başkan atanmasına tepki olarak mücbir sebep ilan etti ve petrol üretimi ile ihracatını askıya aldı. Bu gelişme, petrol arzında büyük bir düşüşe neden oldu ve fiyatları yükselten en önemli faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Ortadoğu'da ateşkes müzakereleri başarısız

Ortadoğu'daki kriz ise petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyen bir diğer önemli unsur oldu. İsrail ve Gazze arasında süren çatışmalar, bölgedeki petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, uluslararası düzeyde yürütülen ateşkes müzakerelerinden henüz bir sonuç alınamadı. Bu da küresel enerji piyasalarında arz kaygılarını derinleştiriyor.