Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol üretimine dair endişeler ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle yükseliş eğiliminde. Ancak, Çin'in zayıf ekonomik verileri talep endişelerini artırarak fiyatlardaki artışı sınırlıyor.

Brent petrol fiyatlarında yükseliş sinyalleri

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Meksika Körfezi'ni etkileyen Francine Kasırgası ve ABD’nin petrol üretiminde yaşanan aksaklıklarla birlikte 73,08 dolara yükseldi. Dün 73,38 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 72,75 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün sabah saatlerinde yüzde 0,45'lik artış gösteren Brent petrol, Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise 69,44 dolar olduğunu görüyoruz.

ABD Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'nun açıklamalarına göre, Meksika Körfezi'ndeki ham petrol üretiminin yüzde 12'si ve doğal gaz üretiminin yüzde 16'dan fazlası durdu. Bu durum, petrol arzında yaşanacak olası aksaklıklarla ilgili endişeleri artırarak fiyatları yukarı çekti.

Fed faiz kararına yönelik beklentiler fiyatları etkiliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağına dair beklentiler, petrol fiyatlarının yükselişini destekleyen diğer bir önemli faktör oldu. Yarın açıklanacak Fed para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın konuşması, piyasalarda petrol fiyatlarının yönünü belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Faiz indirimine yönelik işaretler, piyasalardaki likiditeyi artırarak petrol fiyatlarına olumlu yansıyabilir.

Çin’den gelen ekonomik veriler endişe yaratıyor

Petrol piyasalarındaki iyimserliğe rağmen, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen ekonomik veriler petrol talebine dair endişeleri tetikledi. Ağustos ayında Çin'de sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artış gösterdi ancak bu artış beklentilerin altında kaldı. Ayrıca, işsizlik oranı yüzde 5,3 ile öngörülenin üzerinde gerçekleşirken, konut fiyatlarındaki yüzde 5,3'lük düşüş devam etti. Bu zayıf veriler, Çin’in petrol talebindeki artışın yavaşlayabileceği beklentilerini doğurdu ve fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Brent petrolde teknik olarak 73,73 ile 75,58 dolar aralığı direnç seviyesi olarak izlenirken, 71,88 ile 70,03 dolar aralığı destek seviyesi olarak takip ediliyor. Piyasalar, Meksika Körfezi'ndeki gelişmeleri ve Fed'in faiz kararlarını yakından izlerken, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının bu teknik seviyelerde hareket etmesi bekleniyor.