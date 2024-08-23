Haftanın son gününde petrol fiyatları, talep endişeleri ve Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiliyor.

Petrol fiyatlarında yatay seyir

Brent petrolün varil fiyatı, 77,23 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dün 77,70 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 77,22 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 73,03 dolardan alıcı buldu. Haftanın son gününde yatay seyreden petrol fiyatları, hafta başından bu yana yüzde 0,50'lik bir düşüş gösterdi.

Talep endişeleri ve Çin'in ekonomik durumu

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de zayıflayan talep beklentileri, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Çin'den gelen son ekonomik veriler, sanayi üretiminin yavaşladığını, işsizliğin arttığını ve yeni ev fiyatlarının son 9 yılın en hızlı düşüşünü sergilediğini gösterdi. Bu veriler, Çin ekonomisinin temmuz ayında ivme kaybettiğini ortaya koydu ve uzmanların Çin’e yönelik büyüme beklentilerini düşürmesi, petrol talebine dair endişeleri artırdı.

ABD’den gelen veriler ve petrol fiyatlarına etkisi

ABD'den gelen zayıf işgücü verileri de ekonomik büyümeye dair endişeleri güçlendirdi. ABD Çalışma Bakanlığı'nın tarım dışı istihdam verilerindeki revizyon, istihdam artışının beklenenden daha düşük olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularındaki artış, ABD ekonomisinin yavaşladığına dair sinyaller verdi ve bu durum, petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve arz endişeleri

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu’da devam eden ateşkes müzakereleri, piyasalardaki arz endişelerini kısmen hafifletiyor. Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze'de ateşkes görüşmeleri sürüyor. Bu gelişmeler, bölgede arz kesintilerine dair endişeleri azaltarak petrol fiyatlarının dengelenmesine katkıda bulunuyor.

Teknik analiz ve beklentiler

Brent petrolün teknik analizinde, 77,97 ile 79,90 dolar aralığının direnç, 76,04 ile 74,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Petrol fiyatlarının gelecekteki seyrini ise büyük ölçüde küresel ekonomik veriler ve Orta Doğu’daki gelişmeler belirleyecek.