Brentford, Premier Lig'in 22. haftasında lider Liverpool'u ağırlıyor. Brentford son 5 maçında 28 puanla 11. sırada, Liverpool ise 47 puanla zirvede.
Takımların lig performansı
Brentford, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puanla 11. sırada yer alırken, Liverpool 47 puanla liderliğini sürdürüyor.
Brentford, zorlu bir maç öncesinde 11. sırada yer alıyor ve geçtiğimiz hafta galip gelemedi. Liverpool ise son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak liderlik koltuğunda oturuyor ve bu maçı kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 18 Ocak 2025
- Saat: 18:00
- Yayın: beIN SPORTS 3
- Stadyum: Gtech Community Stadium
- Hakem: A. Madley
Kaynak: HABER MERKEZİ