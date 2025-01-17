Brentford, Premier Lig'in 22. haftasında lider Liverpool'u ağırlıyor. Brentford son 5 maçında 28 puanla 11. sırada, Liverpool ise 47 puanla zirvede.

Takımların lig performansı

Brentford, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puanla 11. sırada yer alırken, Liverpool 47 puanla liderliğini sürdürüyor.

Brentford, zorlu bir maç öncesinde 11. sırada yer alıyor ve geçtiğimiz hafta galip gelemedi. Liverpool ise son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak liderlik koltuğunda oturuyor ve bu maçı kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Brentford-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak 2025

18 Ocak 2025 Saat: 18:00

18:00 Yayın: beIN SPORTS 3

beIN SPORTS 3 Stadyum: Gtech Community Stadium

Gtech Community Stadium Hakem: A. Madley