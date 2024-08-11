Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazanmasının ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

"Her şeyin bir sonu var"

Akgül, duygusal bir mesajla kariyerini noktaladığını belirtti: “Spor hayatım, Sivas’ta babamızın sayesinde başladığı günlerden Paris Olimpiyatları’na kadar uzandı. 1 Olimpiyat şampiyonluğu, 2 Olimpiyat üçüncülüğü, 3 Dünya şampiyonluğu, 11 Avrupa şampiyonluğu... Böyle bir kariyer için Allah’a ne kadar şükretsem az. Şimdi bu sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı geldi.”

Türkiye'ye hizmet etmeye devam edecek

Güreşin kendisine kattıklarını vurgulayan Akgül, yaşadığı sakatlıklar ve stresten dolayı bu kararı aldığını ifade etti. Kariyeri boyunca kendisini destekleyen aile üyelerine, hocalarına ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Akgül, ilerleyen süreçte ülkesine hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.