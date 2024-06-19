Polisiye filmler, sinema dünyasında her zaman ilgi odağı oldu. Gerilim ve heyecan dolu senaryolarıyla izleyicileri sinemaya çeken, ekrana kilitleyen bazı filmler var ki gişe rekorları kırarak tarihe geçti. Peki, dünya sinemasında en çok izlenen polisiye, macera, aksiyon filmleri hangileri? İşte o efsane filmler:

1. The Godfather (Baba) - 1972

“The Godfather”, sadece polisiye türünde değil, sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. İtalyan-Amerikan mafya ailesi Corleone’nin hikâyesini anlatan film aile bağları, ihanet ve güç mücadeleleri üzerine kurulu destansı bir anlatıya sahip.

Gişe hasılatı: 245 milyon dolar

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Başroller: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

2. The Dark Knight (Kara Şövalye) - 2008

Batman serisinin ikinci filmi olan “The Dark Knight”, Joker karakteri ile sinema tarihine damga vurdu. Heath Ledger’ın unutulmaz performansı ve filmin karanlık atmosferi, izleyicileri derinden etkileyerek gişe rekorları kırdı.

Gişe hasılatı: 1 milyar dolar

Yönetmen: Christopher Nolan

Başroller: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

3. Se7en (Yedi) - 1995

“Se7en”, işlediği cinayetleri yedi ölümcül günaha göre düzenleyen bir seri katilin peşine düşen iki dedektifin hikâyesini anlatıyor. Filmin karanlık ve gerilim dolu atmosferi, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Gişe hasılatı: 327 milyon dolar

Yönetmen: David Fincher

Başroller: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow

4. The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) - 1991

Hannibal Lecter karakteri ile tanınan “The Silence of the Lambs”, polisiye ve korku türlerini başarılı bir şekilde harmanladı. FBI ajanı Clarice Starling’in, bir seri katili yakalamak için mahkum psikiyatrist Dr. Lecter’dan yardım alması üzerine kurulu hikâye, izleyicileri soluksuz bir maceraya sürüklüyor.

Gişe hasılatı: 272 milyon dolar

Yönetmen: Jonathan Demme

Başroller: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn

5. Inception (Başlangıç) - 2010

Polisiye unsurları bilim kurgu ile birleştiren “Inception”, rüya içinde rüya konsepti ile izleyicilerin aklını başından alır. Bir grup hırsızın, bilinçaltına girerek bilgi çalma planı, filmdeki gerilim ve aksiyon dolu sahnelerle birleşerek unutulmaz bir yapım ortaya çıkar.

Gişe hasılatı: 836 milyon dolar

Yönetmen: Christopher Nolan

Başroller: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran bu filmler, gerilim dolu senaryoları ve etkileyici karakterleri ile izleyicilerin kalbinde taht kurmaya devam ediyor; izleyicilerden hâlâ büyük ilgi görüyor.