Endeks, hafta içinde en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü. Haftanın kazananı Şekerbank olurken, en büyük kaybı ise Anadolu Grubu Holding yaşadı. İşte BIST 100'de haftanın en çok artan ve azalan hisseleri ile en değerli şirketler:

Haftanın en çok artan hisseleri

Şekerbank

Bu hafta yüzde 10,29 artış gösteren Şekerbank, BIST 100 endeksinde en çok prim yapan hisse oldu. Bankacılık sektöründeki gelişmeler ve şirketin mali performansı, yatırımcıların ilgisini çekti.

Batıçim Batı Anadolu Çimento

Şirket hisseleri yüzde 9,94 oranında yükselerek haftanın en çok kazanan ikinci hissesi oldu. İnşaat sektöründeki canlanma ve artan talep, bu hisseye olan ilgiyi artırdı.

Akbank

Yüzde 7,37 artış kaydeden Akbank hisseleri, haftanın en çok yükselen üçüncü hissesi olarak dikkat çekti. Bankanın güçlü finansal sonuçları, yatırımcıların alımlarını destekledi.

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri

Anadolu Grubu Holding

Bu hafta yüzde 10,49 değer kaybeden Anadolu Grubu Holding hisseleri, BIST 100 endeksinde en çok değer kaybeden hisse oldu. Şirketin mali performansı ve sektörel belirsizlikler bu düşüşte etkili oldu.

Tukaş Gıda Sanayi

Yüzde 9,83 oranında düşen Tukaş Gıda Sanayi hisseleri, haftanın en çok değer kaybeden ikinci hissesi olarak öne çıktı. Gıda sektöründeki dalgalanmalar ve maliyet artışları bu hisseye olan ilgiyi azalttı.

Kardemir (D)

Kardemir (D) hisseleri yüzde 9,29 değer kaybederek haftanın en çok düşen üçüncü hissesi oldu. Demir-çelik sektöründeki talep daralması ve fiyat baskıları, hisse değerini olumsuz etkiledi.

En değerli şirketler

Koç Holding

460 milyar 11 milyon lira piyasa değeriyle Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak zirvede yer aldı. Holdingin geniş portföyü ve istikrarlı büyüme stratejisi, yatırımcıların güvenini sürdürüyor.

Garanti BBVA

457 milyar 800 milyon lira piyasa değeriyle Garanti BBVA, en değerli ikinci şirket olarak öne çıkıyor. Bankanın güçlü mali yapısı, hisse değerini destekliyor.

Türk Hava Yolları

405 milyar 30 milyon lira piyasa değeriyle Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul'da en değerli üçüncü şirket oldu. Havacılık sektöründeki toparlanma ve şirketin genişleme stratejisi, hisse fiyatını olumlu etkiliyor.