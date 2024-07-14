Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen Denizlispor’da kadro dağılmaya başladı. TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek yeşil siyahlı takımın iskelet kadrosundan eser kalmadı. Son olarak sağ beki Emre Sağlık ile yollarını ayıran Ege temsilcisi toplam 7 as oyuncusuna veda etti. Emre Sağlık'ın yanı sıra Abdülkadir Sünger, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke, Muhammed Özkal, Mustafa Kaçan ve Mehmet Eren Sıngın ile yola devam etmeyen Denizlispor, maddi sorunlar nedeniyle transfer yasağını da kaldıramadı. Genç oyuncularla sezonu açacak Denizlispor’da teknik ekibin alternatif sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Editör: Mutlu Yılmaz