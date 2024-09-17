10 dakikada 15 metre börek yedi

Bursa Gastronomi Festivali’nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, börek yeme yarışması oldu. Yarışmaya katılan Hasan Acar, 10 dakika içinde tam 15 metre börek yiyerek büyük bir başarıya imza attı. Acar, bu performansıyla hem festivalin kazananı oldu hem de 5 gram altın ödülünü kazandı.

Guinness rekorunu tekrarladı

Hasan Acar, daha önce de börek yeme hızında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı. Bursa’daki performansıyla rekorunu tekrarlayan Acar, festivale damgasını vurdu ve izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Bursa Gastronomi Festivali, her yıl farklı lezzetler ve yarışmalarla gastronomi dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor.