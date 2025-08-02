BU SEVİYESİZLİĞE ARTIK BİR SON VERİN!

Kemalpaşa Belediye Meclisi’nde yaşanan gerginlikler, halkımızın seçilmiş iradesine gölge düşürmektedir. Meclis toplantılarında, Belediye Başkanımızın sözünü sürekli kesen; yapıcı eleştiriden uzak, tartışma kültüründen yoksun ve açıkça provokatif amaçlar güden tutumlar, meclisin ciddiyetine ve kamu hizmetinin saygınlığına zarar vermektedir.

Bu tutumları sergileyen, Kemalpaşa’ya ve Kemalpaşa kültürüne yabancı meclis üyesinin üslubu yalnızca siyasi nezaketi değil, halkın temsil makamına olan güvenini de zedelemektedir. Meclis; kişisel şovların ve saygısız sataşmaların değil, çözüm üretmenin ve ortak aklın adresi olmalıdır.

Hemen her meclis toplantısında, Belediye Başkanımızın tüm uyarılarına rağmen ısrarla söz almadan konuşan; meclis adabından habersiz, her hareketini provokasyon amacıyla planlayan ve yarattığı sansasyonla birilerinden aferin bekleyen AKP Meclis Üyesi Recep Tayyip Taslak’ı, adaba ve Kemalpaşa halkının iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Aksi takdirde, kendisi siyaseten “taslak” olarak kalmaya devam edecektir.

Belediye Başkanımızdan özür bekleyen AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Sayın Metin Yaşar’a da sesleniyoruz: Asıl özür dilemesi gereken, her meclis toplantısında bu provokatif tavırları sergileyen ilgili meclis üyesidir. Zira “Sen kimsin” gibi yakışıksız ifadelerle Belediye Başkanımıza hitap eden bu kişi, aslında Kemalpaşa’da 32 bin kişinin oyuyla seçilen, bu toprakların her karışında emeği olan Sayın Mehmet Türkmen’e değil; halkımıza karşı bu saygısız üslubu kullanmaktadır.

KEMALPAŞA KİMSENİN KARİYER BASAMAĞI DEĞİLDİR!

Kemalpaşa Belediye Meclisi ve ilçe siyaseti geçmişten bugüne asgari iletişim kültürünün korunduğu, saygı sınırlarının aşılmadığı, düğünümüz bir cenazemiz bir anlayışı çerçevesinde siyaset üretmiş çok sesli bir yapıya sahip olmuştur. İthal yeni yetme meclis üyesinin siyasi nezaket ve Kemalpaşa kültürü açısından yetersizliği ortadadır. AKP İlçe Başkanı Sayın Metin Yaşar’dan kendisine Kemalpaşa nezaketini anlatmasını tavsiye ediyorum. Bu kişinin kişisel hırsları ile Kemalpaşa’yı kariyer basamağı olarak kullanmasına asla müsaade etmeyiz. Halkımız bu tavrı seçim sürecinde görmüş ve gereken cevabı sandıkta vermiştir.

Vatandaşlarımız, temsilcilerinden polemik değil; çözüm ve diyalog beklemektedir. Siyasi sorumluluğumuz gereği, bu seviyesiz ve saygısız tutumun karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyor; herkesi halkın iradesine yakışır bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.