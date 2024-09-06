Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği 14 Yaş Türkiye Çiftler Şampiyonası’nda birinci olan Yağız Gündoğdu’yu makamında ağırladı. Başkan Duman, başarılı sporcuya raket hediye ederek, “Bu raketle senden yeni bir şampiyonluk bekliyoruz” dedi.

Şampiyon sporcuya anlamlı ziyaret

Yağız Gündoğdu’nun Buca Belediyesi’ni ziyaretine, Buca Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Münir Yersu, antrenörü Raşit Şenyuva ve annesi Bilgen Gündoğdu eşlik etti. Şampiyon sporcu kazandığı plaketi Belediye Başkanı Görkem Duman’a takdim etti. Ziyaret sırasında Başkan Duman, genç sporcuların başarılarının kentin tanıtımında büyük rol oynadığını ifade etti.

"Spor tesisleri geliştirilmeli"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede spor kültürünü geliştirmek ve tenis sporuna olan ilgiyi artırmak istediklerini vurguladı. Spor tesislerinin bu süreçteki önemine dikkat çeken Başkan Duman, “Buca’mızda spor tesislerini yenileyerek daha fazla sporcu yetiştirmek için çalışıyoruz. Yağız gibi gençlerin sayısını artırmak, sporda başarılarımızı pekiştirmek adına tesislerimizi güçlendiriyoruz” diye konuştu. Başkan, tesislerin bakım çalışmalarının başladığını ve kısa sürede tamamlanacağını duyurdu.

Raketle gelen şampiyonluk mesajı

Başkan Duman, genç sporcunun kazandığı başarının devamını dileyerek Gündoğdu’ya yeni bir raket hediye etti. “Bu raketle senden bir şampiyonluk bekliyoruz” diyerek genç tenisçiyi motive eden Duman, Buca Belediyesi’nin genç sporculara olan desteğini sürdüreceklerini belirtti. Yağız Gündoğdu ise sekiz yıldır Buca Belediyesi Spor Kulübü’nde spor yaptığını, bu süreçte aldığı desteğin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.