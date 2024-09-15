Buca Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkesiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, okul öncesi dönemde ekonomik yük yaratmadan kaliteli hizmet sunan Çınar Anaokulları'nın öğrencileri, Başkan Görkem Duman tarafından ücretsiz kitap setleriyle buluşturuldu. Başkan Duman, Betontaş Çınar Anaokulu’ndaki küçük öğrencilerle keyifli anlar geçirerek, bol bol fotoğraf çektirdi.

Ailelere destek devam edecek

Okul masraflarının giderek arttığı bu dönemde ailelere destek olmak amacıyla böyle bir adım attıklarını belirten Başkan Duman, “Çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve dil gelişimini destekleyen eğitim setlerini ücretsiz olarak sunuyoruz. Eğitim, uzun ve maliyetli bir süreç; bu zorlu dönemde ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Her çocuğun eşit koşullarda büyümesini hedefleyerek eğitim, spor ve sanat alanlarında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Çınar Anaokulları büyüyor

Çınar Anaokulları'nda fiziksel koşulları iyileştirerek daha güçlü bir eğitim sistemi sunduklarını vurgulayan Duman, bu yıl öğrenci sayısını 250’ye çıkardıklarını belirtti. “Çocuklarımızın gelişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için İngilizce, drama, jimnastik, spor, dans ve bilim gibi birçok alanda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim veriyoruz” diye ekledi.

Eğitim setlerinin dağıtımı, Vali Rahmi Bey Çınar Anaokulu ve Çamlıkule Çınar Anaokulu'nda da gerçekleşti.