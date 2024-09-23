Buca Belediyesi, sürdürülebilir kentler ve yaşanabilir bir dünya oluşturma hedefi doğrultusunda "İklim Değişikliği Mücadelesinde Biz De Varız Projesi" çerçevesinde Almanya’nın Stuttgart şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman, iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

Başkan Duman, “Bu mücadelede bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız,” dedi. Projenin hedefi, katılımcı belediyelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için iş birliği yaparak, özellikle iklim değişikliğinden en fazla etkilenen çocuklar, gençler ve kadınlar gibi savunmasız grupların farkındalığını artırmak.

Yenilenebilir Enerji Üzerine Verimli Görüşmeler

Stuttgart’a yapılan ziyarette Buca Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Çırak ile Araştırma-Geliştirme Müdürü Özkan Kalmaz’a, proje paydaşları Tunceli Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülsen Birgül Ağdemir ve Yuva Derneği’nden Erdem Vardar eşlik etti.

Ziyaret sırasında Stuttgart Belediyesi Eğitim Başkanı Isabel Fezer, Baden Vürtemberg Eyaleti Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar ve Stuttgart Eyalet Parlamento’sunun ilk kadın Başkanı Muhterem Aras ile gerçekleştirilen verimli görüşmelerde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atık yönetimi konsepti, yenilenebilir enerji ve gönüllü yerel projelere dair birçok çalışma masaya yatırıldı.