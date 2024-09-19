Buca Belediyesi, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve bu zorlu süreçte hastalar ile ailelerine destek olmak amacıyla Dünya Alzheimer Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

Alzheimer’a karşı birlikte mücadele

Buca Belediyesi, çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan Alzheimer’a karşı farkındalık yaratma amacıyla geniş bir etkinlik programı hazırladı. Alzheimer’ın yalnızca hastaları değil, ailelerini ve toplumun tamamını etkileyen bir sorun olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “Unutmayın ki yalnız değilsiniz; birlikte daha güçlü olabilir, bu zorluğun üstesinden hep birlikte gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Başkan Duman, Alzheimer’ın bireylerin hafızasını, kimliğini ve bağımsız yaşamını zamanla yok edebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, farkındalığın ve dayanışmanın bu hastalıkla mücadelede en büyük silah olduğunu belirtti. Ayrıca Buca Belediyesi’nin, Alzheimer hastalarına ve ailelerine her türlü desteği sağlamak için gerekli adımları attığını ifade etti.

Farkındalık etkinliği detayları

Dünya Alzheimer Günü kapsamında 20 Eylül Cuma günü, Buca Belediyesi’nin Erdem Caddesi’nde hizmet veren Ata Evi’nde gerçekleşecek olan etkinlikler 13.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Program, hem hastalar hem de hasta yakınları için farkındalık yaratmayı amaçlayan çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Uzmanlar ile bilgilendirici seminerler

Nöroloji Uzmanı Doktor Fatma Akkan’ın vereceği seminerde, “Alzheimer hastalığı nedir? Nasıl tanı konur? Alzheimer hastalarına bakım nasıl yapılmalıdır?” gibi önemli sorular yanıt bulacak. Bu seminer, özellikle hasta yakınlarının bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yoga, meditasyon ve nefes terapisi

Etkinlikte yer alacak bir diğer bölüm ise rahatlama köşesi olacak. Eğitmen Meltem Deniz eşliğinde yoga, meditasyon ve nefes terapisi gibi aktivitelerle katılımcılar, hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlayacaklar.

Yaratıcı atölyeler ve eğlenceli aktiviteler

Etkinliğe katılanlar için hobi masası kurulacak. Burada baskı tekniğiyle bez çanta yapımı gibi el becerilerini geliştirecek aktiviteler yer alacak. Ayrıca grup ve akıl oyunlarıyla keyifli dakikalar geçirilecek ve müzik dinletisiyle etkinliğin atmosferi renklendirilecek.

Toplumsal dayanışma çağrısı

Belediye Başkanı Görkem Duman, Alzheimer hastalarının ve ailelerinin toplumdan kopmadan desteklenmesi gerektiğini belirterek, yardımlaşma ve dayanışmanın bir toplumu güçlü kılan temel unsurlar olduğunu vurguladı. Başkan Duman, herkesi bu bilinçle hareket etmeye ve toplum genelinde farkındalığı artırmaya davet etti.

Buca Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.