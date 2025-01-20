Buca Belediyesi, LÖSEV’in Seferihisar Doğal Yaşam Çiftliği’nde yetiştirilen ilaçsız ve doğal satsuma mandalinalarını satın alarak Kent Lokantalarında halka sundu. Soğuk kış günlerinde c vitamini deposu olarak görülen mandalinalar, hem vatandaşların sağlığına hem de lösemili çocukların tedavi ve eğitimine katkı sağladı.

“Bu iş birliği çok değerli”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu anlamlı projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “LÖSEV ile böylesine değerli bir iyilik hareketinde buluşmuş olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlıklı ve doğal ürünleri Bucalılara sunarken, lösemili çocuklarımızın tedavi ve eğitimine destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla toplum yararına olan çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitime katkı sağlıyor

LÖSEV’in çiftliğinde üretilen mandalinalardan elde edilen gelir, lösemili çocukların tedavi masrafları ve eğitim ihtiyaçlarına aktarılıyor. Başkan Duman, bu projenin ilerleyen yıllarda tüm Kent Lokantalarında devam edeceğini belirtti.