Buca Belediyesi’nden Yeni Eğitim Yılına Hijyenik Başlangıç

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala, Buca Belediyesi ilçedeki okullarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu kapsamda tüm okullarda hijyen standartlarının en üst seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Temizlik seferberliği başladı

Buca Belediyesi, öğrencilerin hijyenik ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki okullarda geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, arazöz ve büyük süpürge araçları ile okul bahçelerini baştan sona yıkayarak temizliyor. Ayrıca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okullardan gelen talepleri değerlendirerek bahçelerdeki ağaçların budanması ve bakımı işlemlerini gerçekleştiriyor.

Hijyenik eğitim ortamları

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, hijyenik şartlarda eğitim görmeleri için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Duman, "Ekiplerimiz, ilçemizdeki tüm okullarda aynı özenli çalışmayı gerçekleştirecek. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için en öncelikli konulardan biri. 2024-2025 eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Buca Belediyesi’nin bu çalışmaları, öğrencilerin eğitim aldığı ortamların hijyen standartlarına uygun hale getirilmesini amaçlıyor. Okul bahçelerinin düzenli temizlenmesi, ağaçların budanması ve bakımının yapılması, öğrencilerin daha sağlıklı bir çevrede eğitim almasını sağlayacak. Bu tür çalışmalar, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi bir eğitim yılı geçirmelerine katkıda bulunacak.

Belediye çalışmalarına devam ediyor

Buca Belediyesi, eğitim ve çocuklara yönelik destek projelerini hız kesmeden sürdürüyor. Temizlik çalışmalarıyla başlayan bu seferberlik, yıl boyunca farklı alanlarda devam edecek. Belediye, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projeler geliştirmeye ve uygulamaya kararlı.