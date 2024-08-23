İzmir’in Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde, Buca Metrosu inşaatı sırasında bazı evlerde derin çatlaklar oluştuğu iddia edildi. Özellikle Atilla Mahallesi’ndeki üç binada gözle görülür şekilde beliren bu çatlaklar, mahalle sakinlerinde büyük tedirginlik yarattı. Vatandaşlar, her geçen gün çatlakların büyüdüğünü belirterek, can güvenliklerinden endişe duyduklarını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çatlakların kaynağını tespit etmek ve olası riskleri değerlendirmek üzere çalışmalar sürdürülüyor.

Çatlaklar her odada, gitmeye mecburuz ama gidecek yerimiz yok

Aynı mahallede yaşayan ve dairesinde derin çatlaklar oluşan Kesüme Acar, durumun ne kadar ciddi olduğunu anlattı. Acar, “Bu çatlaklar ağustos ayı içerisinde meydana geldi. Evde olmadığım bir sırada çocuklar büyük bir gürültüyle duvarların çatladığını fark etmiş. O an adeta deprem olmuş gibi, çocuklar çok korkmuş. Zaman zaman duvarlardan sesler geliyor ve tozlar dökülüyor. Her odada çatlak var. Gelen ekipler kolonlarda bir sorun olmadığını söylediler ama biz yine de korkuyoruz. Başka bir yere gitme şansımız olmadığı için burada kalmak zorundayız” dedi.

Buca Metrosu’ndaki çalışmalar devam ederken, çatlakların nedeni önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı incelemelerle netlik kazanacak.