İzmir’in Buca ilçesinde, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir Tekel Bayii önünde uyuyan yaşlı köpek, gece yarısı iki kişi tarafından sopalarla vahşice dövüldü. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Vatandaşlar, saldırganlar için ağır cezalar talep etti.

Dün sabaha karşı saat 03.30'da meydana gelen olayda, baba-oğul olduğu belirlenen Tahir K. ve Remzi K., Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir Tekel Bayii’nin önünde uyuyan yaşlı köpeğe sopalarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin sevgilisi olan köpeğe yapılan bu saldırı, kısa sürede sosyal medyada yayılınca büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, "Başı boş gezen bu iki insan uyutulsun" diyerek tepki gösterdi ve bu olayı şiddetle kınadı.

Köpeğin durumu riskli

Veteriner Hekim Hüseyin Şahin, saldırıya uğrayan köpeğin çok kan kaybettiğini ve durumunun ağır olduğunu belirtti. Yüz, kafa ve sırt bölgesinde ödem tespit edilen köpek, şokta olup mama ve su tüketemiyor. Şahin, iç kanamadan şüphelenildiğini ve köpeğin 48 saat boyunca yoğun bakımda serum tedavisi alacağını söyledi.

Ellerinde sopalarla köpeğe saldırdılar!

Yerel Güç'ten Sıla Avşaroğlu'nun haberine göre, Tekel bayii’nin sahibi olan Hakan ve Duygu Göverci çifti, saldırganlardan şikayetçi oldu. Duygu Göverci, talihsiz köpeği sürekli beslediğini, köpeğin mahalle halkı tarafından sevilen ve uysal bir hayvan olduğunu söyledi. Göverci, daha önce bu iki şahıstan tehditler aldığını belirterek, “Gece iş yerimi kapattıktan sonra gitmemi bekleyip ellerinde sopalarla köpeğe saldırdılar. Köpeğin çığlıkları üzerine balkona çıkıp aşağıya baktığımda, bana bakarak vurmaya devam ettiler. Eğer bu köpekleri göndermezsen sana da aynısını yaparız dediler” dedi.

Duygu Göverci, Yerelgüç'e yaptığı açıklamada, yeni yasa tasarısında bu tür suçlar için hapis cezası bulunmadığını ancak hayvanları kafese koyup öldürme planlarının olduğunu belirtti. Göverci, "Şayet köpek saldırmış olsaydı medyada köpeğin suçlandığını ve insanın mağdur edildiğini izleyecektiniz" dedi.

Soruşturma sürüyor

Olay sonrası karakola gidip şikayette bulunan Göverci, arabasına verilen hasardan dolayı da şikayetçi oldu. Tahir K. ve Remzi K. gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.