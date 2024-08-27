Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Buca'da bu yıl görkemli bir şekilde kutlanacak. Buca Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikler, kortej yürüyüşü ve sahne şovlarıyla bayram coşkusunu doruk noktasına çıkaracak.

Kortej yürüyüşü ile başlıyor

Buca’daki kutlamalar, 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Buca Belediyesi önünden başlayacak bir kortej yürüyüşü ile başlayacak. Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilecek bu yürüyüş, Işılay Saygın Meydanı’nda son bulacak. Kortej yürüyüşü, bayramın anlamını ve önemini vurgulayan görkemli bir başlangıç olacak.

Eğlence ve müzik dolasıyla coşku

Kutlamalar, Işılay Saygın Meydanı’nda saat 19.30’da DJ Uğur’un performansı ile start alacak. DJ Uğur’un ardından, saat 20.15’te Kaset Grubu ve saat 21.30’da Öznur Korkmaz sahne alacak. Etkinlik süresince, marşlar ve popüler şarkılar eşliğinde bayram coşkusu daha da artacak. Müzik ve eğlence dolu bu gece, tüm İzmirlilerin katılımıyla unutulmaz bir deneyim sunacak.

Başkan Duman’dan davet

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm İzmirlileri bu özel geceye davet etti. Duman, “Haydi! Gelin, sevincimizi, mutluluğumuzu hep beraber doyasıya yaşayalım. Tüm dünya milletlerine ilham veren büyük mücadelenin başarıyla taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı coşku içerisinde kutlayalım. Cuma gecesi herkesi belediye binası önüne bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik programı

Saat 19.30: DJ Uğur Performansı

Saat 20.15: Kaset Grubu Konseri

Saat 21.30: Öznur Korkmaz Konseri

Bu coşkulu etkinlik, Buca'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamasını ve tüm İzmirlilerin bu anlamlı günde bir araya gelmesini sağlayacak. Tüm halkı bu özel geceye katılmaya ve bayram coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz.