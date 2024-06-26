Buca Belediye Başkanı Duman'dan Mahalle Ziyaretleri

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretlerine Göksu Mahallesi ile başladı. Başkan Duman, katılımcı yönetim anlayışıyla her mahalleye adil ve eşit hizmet götüreceklerini belirtti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye yönetiminde tüm Bucalıların söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla mahalle ziyaretlerine başladı. İlk ziyaretini Göksu Mahallesi’ne gerçekleştiren Başkan Duman, Buca’nın 47 mahallesini tek tek ziyaret ederek eksiklikleri yerinde tespit edecek ve çözüm üreteceklerini ifade etti.

Göksu Mahallesi’nde ilk ziyaret

Başkan Görkem Duman, Göksu Mahallesi’nde mahalle muhtarı Hasan Akyol ile birlikte mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. İlgili müdürlüklere gerekli çalışmaların hızla gerçekleştirilmesi için talimat veren Başkan Duman, katılımcı yönetim anlayışını vurguladı.

“Geleceğin Buca’sını beraber yaratacağız”

Başkan Duman, demokrasinin temel taşı olan muhtarlarla omuz omuza çalışarak geleceğin Buca’sını birlikte yaratacaklarını belirtti. Duman, “Kentimizi ortak akıl ile yönetmek için mahalle muhtarlarımızla her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Sorunların tespiti ve çözümü noktasında kendilerinin bilgisine her zaman ihtiyacımız var. Buca’mız için güzel şeyler düşlüyoruz. Bu anlamda gidecek uzun bir yolumuz var. İnanıyorum ki bu yolda da en büyük destekçilerimiz vatandaşlarımız ve yaşadıkları mahallelerin elçileri olan muhtarlarımız olacaktır” dedi.

Mahalle ziyaretleri sürecek

Başkan Duman, Buca’nın 47 mahallesini ziyaret etmeye devam edecek. Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyerek, sorunlara yerinde çözüm bulmak için çalışacak. Bu ziyaretler, katılımcı yönetim anlayışının bir parçası olarak, vatandaşların belediye yönetiminde aktif rol almasını sağlayacak.

Başkan Görkem Duman, her mahallede farklı ihtiyaçlar ve talepler olduğunu belirterek, bu ihtiyaçlara yönelik projeler geliştireceklerini söyledi. Mahalle ziyaretlerinin, belediyenin hizmet kalitesini artıracağını ve Buca halkının memnuniyetini sağlayacağını vurguladı.