Buca Belediyesi’nin Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete açtığı Bucafe 1928, uygun fiyatlı menüsü ve kaliteli ürünleriyle Bucalıların ve öğrencilerin büyük beğenisini kazandı. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Buca Belediyesi’nden uygun fiyatlı sosyalleşme adımı

Buca Belediyesi, tarihi Dumlupınar Mahallesi'nde hizmete açtığı yeni nesil kahve dükkanı Bucafe 1928 ile vatandaşlara bütçe dostu bir sosyalleşme alanı sundu. Haftanın yedi günü hizmet veren mekân, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Eğitim kenti Buca’mızda öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla hizmet vermek amacıyla çıktığımız bu yolda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz," dedi. Duman, ekonomik şartlar nedeniyle sosyalleşmenin lüks haline geldiği bir dönemde, bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.

Bucafe 1928’de lezzet ve uygun fiyat bir arada

Gel-al hizmeti de sunan Bucafe 1928'de, sıcak ve soğuk kahve çeşitleri ile belediyenin kendi üretimi unlu mamuller, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ziyaretçilerden Selin Aksoy, "Fiyatlar herkesin ulaşabileceği düzeyde. Özellikle öğrenciler için çok faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Büşra Cihan ise, "Bucafe 1928 fiyat performans açısından çok başarılı. Lokasyonu üniversiteye yakın olması öğrenciler için büyük avantaj sağlıyor" diye konuştu.