Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm İzmirlileri bu özel etkinliğe davet ederek, “Buca’mızın yerel ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için var gücümüzle çalışıyoruz,” dedi.

İzmir’in Buca ilçesinde yetişen ve kokusu ile damaklarda iz bırakan Kırklar kavunu, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan bir festivalle tanıtılacak. Buca Belediyesi ve Buca Kırklar Çevre ve Kültür Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "1. Kırklar Kavun Festivali", 25 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te Kırklar Köyü Aşağı Çeşme Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festival, Buca’nın bu değerli ürününü hem İzmirlilere tanıtmayı hem de gelecek yıllarda geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, festivale dair yaptığı açıklamada, “Buca’mızın verimli topraklarında, köylülerimizin alın teriyle yetişen yerel ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz. Tarımsal kalkınmanın en önemli yolunun yerel üreticiyi desteklemek olduğuna inanıyoruz. Tüm İzmirlileri, bu anlamlı festivale katılmaya davet ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Festivalde Grup Laçin sahne alacak

Festival, kortej yürüyüşüyle başlayacak ve gün boyunca sürecek. Yöresel sanatçılar Zeynep İlhan, Ömer Faruk Özcan, Mehmet Şekercioğlu, Kaan Güven ile Grup Laçin, festival katılımcılarına müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca, en lezzetli kavun üreticilerinin ödüllendirileceği yarışma ve Yılın Kavun Ağası seçimi de etkinlikte yer alacak. Festival boyunca kurulan yöresel ürün pazarında ise üreticiler, ürünlerini doğrudan tüketicilere sunma fırsatı bulacak.