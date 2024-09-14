Buca Belediyesi, kentteki tarihi ve kültürel mirası öne çıkarmak amacıyla “Levantenler Rotası” projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Görkem Duman, projeyle Buca’nın tarihini gün yüzüne çıkararak kent belleğiyle halk arasında bir bağ kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Buca Levantenler rotası: Tarihe yolculuk

Buca Belediyesi, kent tanıtımına yönelik çalışmaları kapsamında, Buca'nın eşsiz Levanten geçmişini gözler önüne seren bir kültürel rota oluşturdu. Levantenler Rotası, 18 duraktan oluşan 2 saatlik bir yürüyüş güzergâhını kapsıyor. Köşkler, kiliseler ve eski Rum sokaklarının yer aldığı bu rota, Buca’nın tarihi Dumlupınar, Vali Rahmi Bey ve Menderes Mahallelerinden geçiyor.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın katılımıyla başlayan bu rota, kentin köklü tarihini halkla buluşturmayı amaçlıyor. Buca’nın saklı kalan kültürel değerlerini keşfetmek isteyenler, Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün rehberliği veya dijital rehber eşliğinde bu tarihi yolculuğa çıkabilecekler.

“Buca’yı gün yüzüne çıkarmak istiyoruz”

Projeyi başlatırken kentsel aidiyet çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Buca’da yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı kentin tarihi belleğine uzak. Biz bu rotayla, Buca’nın bilinmeyen köşelerini hem Buca halkına hem de İzmirlilere tanıtmak istiyoruz. Nihai hedefimiz ise bu kültürel mirası tüm Türkiye ve dünyayla paylaşmak.”

Duman, projeyle Buca’da gün yüzüne çıkmamış pek çok tarihi ve kültürel yapıyı tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, kentin hafızasıyla halk arasında bir köprü kurmak istediklerini de vurguladı.

Rehberli turlar Ekim’de başlıyor

Buca Levantenler Rotası, Kentsel Tasarım Müdürlüğü rehberliğinde ayda bir kez ve 10 kişilik gruplar halinde gezilebilecek. Başvurular ekim ayı itibarıyla alınmaya başlanacak. Güzergâhı kendi başına keşfetmek isteyen ziyaretçiler ise, rota boyunca “Buca Levantenler Rotası Haritası” üzerindeki QR kodlarını kullanarak dijital rehber eşliğinde bu yolculuğa katılabilecek.

Levantenler Rotası, Buca’nın zengin kültürel mirasını yaşatmanın yanı sıra kente yönelik turistik ilgiyi de artırmayı hedefliyor. Kentin bu unutulmaz kültürel yolculuğunda yer almak isteyenler, ekim ayını iple çekiyor.