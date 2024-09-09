TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, sezona deplasmanda Erbaaspor'u 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, evindeki ikinci maçında Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın hemen başında, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin'in 3'üncü dakikada attığı golle öne geçen Bucaspor, bu avantajını sürdüremedi. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, evlerinde kaybetmek istemediklerini ifade ederek, takımın iyi bir performans göstereceğine ve galibiyetlerin geleceğine inandığını belirtti.