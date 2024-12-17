TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zor günler geçiren Bucaspor 1928'de, golcü oyuncu Sefa Yılmaz takımdan ayrıldı. Maddi sıkıntılarla boğuşan sarı-lacivertlilerde 34 yaşındaki futbolcu, 12 Aralık 2024 itibariyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Ceza ertelenmişti

Geçtiğimiz sezondan bu yana Bucaspor 1928 forması giyen Sefa Yılmaz, bu sezon 10 maça çıkıp 1 gol kaydetmişti. Takımın yaşadığı mali sorunların yanı sıra Ulusal Kulüp Lisans Kurulu kriterlerini yerine getiremeyen kulübün 3 puanı silinmişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere 10 Şubat'a kadar ek süre tanımış ve ceza ertelenmişti.

Bucaspor 1928, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında evinde Süper Lig ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Maddi sıkıntılar ve kadro kayıplarıyla mücadele eden sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında zor bir sınav verecek.