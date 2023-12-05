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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Buğra Gökce, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Gökce, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında aday adaylığı dosyasını CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’na teslim etti. Dosya tesliminin ardından il başkanlığı binası önünde toplanan partililere seslenen Gökce, partisi tarafından aday gösterilip seçilmesi halinde "İzmir’in altyapı, ulaşım, deprem güvenliği, konut krizi, yabancı sığınmacı dahil bütün sorunlarını çözmek için güç göstereceğiz, öneri sunacağız, hareket edeceğiz, proje geliştireceğiz, çalışacağız, başaracağız" dedi



Partililere seslenen Gökce, "Öyle bir yolculuğa çıktık ki, hayatımın en güzel, en mutlu günlerini yaşıyorum. İzmirliler özgürlüğün ve hoşgörünün timsalidir. Her İzmirli bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet devrimlerinin, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin temsilcidir. Ben bu güzel duruşa, Cumhuriyete aşık, demokrasiye sevdalı yüreklerin gösterdiği örneğe sevdalıyım. İzmir annemin evi, kalbimin mücevheridir. İzmir Büyük Atatürk’e kalpten bağlı, Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan, dinlenmeden yürüyenlerin kentidir. İzmir benim 2008’de koruma kurulu üyesi olaran atandığım yuvamdır. 18 ay İstanbul’a göreve gittim. İkametgahım İzmir’de kaldı. Arzum, aidiyetim, hizmet etme isteğim tek bir şehredir. İzmir’edir. Bu güzel şehre 2008’den beri çeşitli kademelerde hizmet etme onurunu yaşadıktan sonra, şimdi hep birlikte yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

"İZMİR’İN GÜCÜ YÜZYILIN DEĞİŞİMİNE GÜÇ VERECEK"

Hedeflerinin belli olduğunu kaydeden Gökce, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde, partimizin iktidar ve yüzyılın değişimi yolculuğuna katkı sunmak, bu güzel şehre, bu şehrin birbirinden güzel insanlarına hizmet etmek, İzmir’i sadece Türkiye’nin değil, geniş Akdeniz ve Ege bölgesinin lider kenti yapmak için ilk adımları atıyoruz. Bugün burada Türkiye’de ilk defa akademik kariyer sahibi bir şehir plancısı bir büyükşehire adaylığını açıklıyor. Kınık’ın Soma’ya komşu köyünden, Kiraz’ın Nazilli’ye komşu köyüne kadar bu şehrin her yerine gittim. Adım atmadığım ilçe, hizmet etmek için sokaklarında gezmediğim mahalle kalmadı. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım. Bu güzel kentin insanları benim ailem. Ben sizlere bağlıyım. Yüzyılın değişimi ve halkın iktidarına öncülük etmek İzmir’e yakışır. Değişim ve halkın iktidarını kurmak da İzmirlilerin bize verdiği görevdir. Buradan bütün İzmirlilere sesleniyorum. Biz işte sizin verdiğiniz bu göreve talibiz. Biz yüzyılın değişimini diyoruz, halkın iktidarını kurmak, demokrasiyi ve adaleti bu güzel ülkeye geri getirmek için söz veriyoruz: İzmir örnek olacak, İzmir’in gücü yüzyılın değişimine güç verecek, katkı sunacak" diye konuştu.



"HİZMETTE YARIŞACAĞIZ"

İhtisas alanının deprem, dönüşüm, altyapı ve şehircilik olduğunun belirten Gökce, "Uzmanlık alanım da en çok en çok nitelikli hizmet edebilme fırsatı bulduğum İzmir. Buradan ilan ediyorum: Hizmette büyük bir yarış içerisine gireceğiz. Dünyadaki en iyi şehircilik örnekleriyle, örnek projelerle sadece Türkiye’de değil, dünyada adı parlayan bir belediyecilik performansı göstereceğiz. Bu güzel şehrin karşı karşıya olduğu deprem, altyapı, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi sorunları çözmek için 7/24 çalışacağız. Kamusal alanları çoğaltma, katılımcı ve şeffaf belediyecilik ilkeleriyle yepyeni bir şehircilik anlayışı oluşturmak için öncü olacağız. Konut ve barınma krizi şehirlerimizi kasıp kavuruyor. Bugünden sonra İzmir bu krizleri çözmek için ses yükselten, deprem ve kentsel dönüşüme yaratıcı çözümler üreten, Ankara’daki beyefendileri de ürettiği çözümlerle zorlayan, bu krizleri çözmek için harekete geçmeye mecbur eden bir güç odağı olacak. Dezavantajlı grupların düşük faizli, uzun vadeli kredilerle konut sahibi olması için çalışacağız. Kamu kurumlarının konut hakkını koruyarak, rantiyeye hizmet eden lüks konutlar değil, halk için arsa üreten, konut üreten, çeşitli tiplerde halk konut ve kiralık sosyal konut üreterek barınma krizi ile mücadele etmesi için çalışacağız. Halkı ev sahibi yapan, İzmirlilerin makul fiyatlarla kirada oturması için çalışan, konut üretimi için kredi sağlayacak kurumları çeşitlendiren, olanakları arttıran, yurtiçi ve yurtdışı finans imkanlarını geliştiren bir belediye olacağız" şeklinde konuştu.

"GELİŞTİRECEĞİZ, ÇALIŞACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ"

Eğer belediye başkanı olursa hayata geçirmeyi planladığı çalışmaları da anlatan Gökce, "Biz 21’inci yüzyılın tekniklerinden, imkanlarından yararlanacağız, 21’inci yüzyılın sorunlarına 21’inci yüzyılın çözümlerini sunacağız. İklim krizi ile mücadele bizim için öncelikli bir alandır. Biz İzmir’in ekolojik varlığını korumak, sürdürülebilir kalkınma ile gelecek kuşaklara önemli bir miras bırakmak istiyoruz. Ankara’daki beyefendilerin böyle bir derdi yok. Onlar şehirlerimizin afet direncini arttırmak, iklim kriziyle mücadele etmek, konut krizini çözmek filan böyle konularla ilgilenmiyorlar. Onlar şehirlerimize rant gözüyle bakıyor, biz halk için halka hizmet ederken onlar rant için ranta hizmet peşinde koşuyor. O zihniyetin yarattığı acı manzarayı da hep birlikte 6 Şubat’ta gördük. 6 Şubat’ta insanlarımızı sadece deprem öldürmedi. İmar afları ile çürük yapılara ruhsat veren zihniyet de öldürdü. Şehirlerimiz deprem direnci kazanmak, güçlenmek zorunda. Bugün hala bu konuya “biz nasıl buradan para kazanırız, nasıl yeni adımlar atarak yandaşlarımıza yeni rant imkanları yaratırız” diyenler var. Bunları görüyoruz. Bir de bizim gibi şehirlerimizi güçlendirmek, insanlarımızı tabutta yaşamaktan kurtarmak için gecesini, gündüzüne katanlar var. Buradan çok açık söylüyorum: Kentlerimizin afet direncini yok eden, insanlarımızı bu çağda barınma sorununa mahkum eden, öğrencilerimizi yurtsuzluğa, milletimizi de kirasını bile ödemekte zorlandığı evlerde tabutta yaşamaya mahkum eden hükümete hayır diyeceğiz, kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Buradan söz veriyorum. Göreve geldikten sonra, bir numaralı konumuz bu olacak. İzmir’in bütün gücüyle, bütün imkanlarıyla çalışacağız. İzmir’in altyapı, ulaşım, deprem güvenliği, konut krizi, yabancı sığınmacı dahil bütün sorunlarını çözmek için güç göstereceğiz, öneri sunacağız, hareket edeceğiz, proje geliştireceğiz, çalışacağız, başaracağız" dedi.



GÖKCE'DEN DEĞİŞİM ÇAĞRISI



Son olarak İzmir’e karşı görevi ve borcu olduğunun vurgulayan Gökce, "30 yıla yaklaşan tecrübemizle, deneyimli, başarılı, liyakat sahibi kadrolarımızla, belediyecilik anlamında çok farklı bir dönem başlatacağız. Yepyeni bir sayfa açacağız. İzmirlilerin yüzü gülsün diye 7/24 çalışacağız. İzmirliler mutlu olsun diye gecemizi gündüzümüze katacağız. Hani filmde diyor ya: “Uyursan ölürsün.” Bu çağda durursan başarısız olursun. Biz İzmirliler gurur duysun diye, uyumayacağız, durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, İzmir belediyecilik anlamında Türkiye tarihine damgasını vuracak. Kepçeyle, baretle, ter akıtarak kentin hangi sorunu varsa en iyi çözümlerle o sorunu ortadan kaldıracağız. Ben size çok çalışmayı vaat ediyorum. Emek vaat ediyorum. Ter vaat ediyorum. İzmir’e söz veriyorum: 7/24 durmayan dinamik bir belediye, örnek bir belediye, İzmirlilerin gurur duyacağı bir belediye. Biz bunu başaracağız. İkinci bir sözüm daha var. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kimsesizlerin, dezavantajlı grupların yanında olacak. Sosyal belediyeciliği ve dayanışmayı kökleştireceğiz. Özellikle gençler ve kadınlar bu yeni dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerinin yanında çok daha güçlü, çok daha etkin durduğunu görecek. Uygulamalarımız ve projelerimizle gençler ve kadınlar için altın bir sayfa açacağız. İzmir’in bütün güzellikleri ve gücü gençlerimize ve kadınlarımıza açılacak, gençlerimizin ve kadınlarımızın katkısıyla İzmir daha da büyüyecek, güçlenecek ve güzelleşecek. Artık değişimin ruhunu bu kentte var etmemiz gerekiyor. Değişimin ruhu biziz. Sizlersiniz. Hepimiziz. Değişimin ruhu kalbi vatan sevgisiyle dolu, nabzı vatan sana canım feda diye atan milyonlardır, İzmirlilerdir. Biz birlikte yürüyeceğiz, birlikte başaracağız. Yolumuz uzun. Bu yolu da hep birlikte yürüyeceğiz. Önce 2024 sonra 2028’de büyük hedeflerimiz var. Kazanacağız. Biz kazandıkça Türkiye kazanacak. Biz kazandıkça haksızlık azalacak, hukuksuzluk azalacak, adalet gelecek, değişim gelecek, yenilik gelecek, gençlerimizin yüzü gülecek, kadınlar huzur ve güven içerisinde yaşayacak. Güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar!" diye konuştu.



