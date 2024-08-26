Dolar/TL kuru 26 Ağustos 2024 sabahında 34.0196 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Euro ise 38.0540 TL’ye kadar yükseldi. Serbest piyasada dolar saat 09:30 itibariyle 33.9745 TL’den alınıp 34.0191 TL’ye satılıyor. Dolar, bir önceki güne göre yüzde 0.11 oranında bir artış gösterdi. Euro ise 37.9883 TL’den alınıp 38.0436 TL’den satılıyor ve bu kurda yüzde -0.04’lük hafif bir düşüş gözlendi. Sterlin ise 44.9440 TL’den işlem görüyor.

Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve Türkiye’ye etkisi

Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar, global ekonomideki belirsizliklerden ve Türkiye’deki ekonomik durumlardan etkileniyor. Türkiye’nin cari açığı, enflasyon oranları, merkez bankası politikaları ve global piyasalarda yaşanan gelişmeler bu dalgalanmaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Dolar, Euro ve Sterlin kurlarında aylık ve yıllık performanslar

Dolar/TL Performansı: Dolar, Ağustos ayının başından bu yana 0,91 TL artarak yüzde 2,74 değer kazandı. Yılbaşından bu yana dolar kuru 4,25 TL artışla yüzde 14,27 oranında yükseldi. Son bir yılda ise dolar, 26.5438 TL’den 34.0196 TL’ye çıkarak yüzde 28,16 oranında bir artış gösterdi.

Euro/TL Performansı: Euro, Ağustos ayının başından bu yana 2,28 TL artarak yüzde 6,37 değer kazandı. Yılbaşından bu yana euro 5,50 TL artışla yüzde 16,89 oranında yükseldi. Son bir yılda ise euro, 28.6702 TL’den 38.0540 TL’ye çıkarak yüzde 32,73 oranında bir artış gösterdi.

Sterlin/TL Performansı: Sterlin, Ağustos ayının başından bu yana 2,64 TL artarak yüzde 6,24 değer kazandı. Yılbaşından bu yana sterlin 7,15 TL artışla yüzde 18,94 oranında yükseldi. Son bir yılda ise sterlin, 33.4387 TL’den 44.9067 TL’ye çıkarak yüzde 34,30 oranında bir artış gösterdi.

Günün döviz kuru verileri

USD/TRY: 33.9745 TL (Alış) – 34.0191 TL (Satış) – Değişim %0.11

33.9745 TL (Alış) – 34.0191 TL (Satış) – Değişim %0.11 EUR/TRY: 37.9883 TL (Alış) – 38.0436 TL (Satış) – Değişim %-0.04

37.9883 TL (Alış) – 38.0436 TL (Satış) – Değişim %-0.04 GBP/TRY: 44.8864 TL (Alış) – 44.9440 TL (Satış) – Değişim %-0.19