Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü birçok ilde eğitime ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği yerler...

14 Nisan’da Eğitime Kar Engeli: Tatil Edilen İller Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Olumsuz hava şartları sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. Valilik, kaymakamlık ve il müdürlüklerinden yapılan resmi açıklamalara göre, 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verilen il ve ilçeler şu şekilde:

Karabük ve Bartın

Karabük Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiğini duyurdu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 gün süreyle eğitim yapılmayacak.

Ulus Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti.

Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Açıklamalarda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Çorum

Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi.

Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime sadece öğleden sonra ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezleri ve tarım arazileri beyaza büründü.

Bitlis

Bitlis merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Ahlat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

Ayrıca, hamile, engelli ve çocuğu kreşe giden anneler idari izinli sayıldı.

Muş

Muş il genelinde, üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Valilik açıklamasına göre, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel idari izinli olacak.