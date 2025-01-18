Bugün, futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Türkiye'den Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar birçok önemli maç, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte maç programı:

Bucaspor 1928 evinde Erbaaspor'u ağırlayacak Bucaspor 1928 evinde Erbaaspor'u ağırlayacak

Türkiye Trendyol Süper Lig

  • Başakşehir - Ç. Rizespor (13:30)
  • Gaziantep FK - Bodrum FK (16:00)
  • Beşiktaş - Samsunspor (19:00)

Türkiye Trendyol 1. Lig

  • Erzurumspor FK - Bandırmaspor (13:30)
  • Amed SK - F. Karagümrük (16:00)
  • Esenler Erokspor - Adanaspor (16:00)
  • Çorum FK - Ümraniyespor (19:00)

İngiltere Premier Lig

  • Newcastle - Bournemouth (15:30)
  • Brentford - Liverpool (18:00)
  • Leicester City - Fulham (18:00)
  • West Ham - Crystal Palace (18:00)
  • Arsenal - Aston Villa (20:30)

İspanya LaLiga

  • Girona - Sevilla (16:00)
  • Leganes - Atl. Madrid (18:15)
  • Real Betis - Alaves (20:30)
  • Getafe - Barcelona (23:00)

İtalya Serie A

  • Bologna - Monza (17:00)
  • Juventus - Milan (20:00)
  • Atalanta - Napoli (22:45)

Fransa Ligue 1

  • Lens - PSG (19:00)
  • Rennes - Brest (21:00)
  • Lyon - Toulouse (23:05)

Almanya Bundesliga

  • Bayern Münih - Wolfsburg (17:30)
  • Bochum - Leipzig (17:30)
  • Heidenheim - St. Pauli (17:30)
  • Holstein Kiel - Hoffenheim (17:30)
  • Stuttgart - Freiburg (17:30)
  • B. Leverkusen - M'gladbach (20:30)

Hollanda Eredivisie

  • Zwolle - PSV (18:30)

Portekiz Premier Lig

  • Rio Ave - Sporting CP (21:00)
Kaynak: HABER MERKEZİ