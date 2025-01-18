Bugün, futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Türkiye'den Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar birçok önemli maç, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte maç programı:
Türkiye Trendyol Süper Lig
- Başakşehir - Ç. Rizespor (13:30)
- Gaziantep FK - Bodrum FK (16:00)
- Beşiktaş - Samsunspor (19:00)
Türkiye Trendyol 1. Lig
- Erzurumspor FK - Bandırmaspor (13:30)
- Amed SK - F. Karagümrük (16:00)
- Esenler Erokspor - Adanaspor (16:00)
- Çorum FK - Ümraniyespor (19:00)
İngiltere Premier Lig
- Newcastle - Bournemouth (15:30)
- Brentford - Liverpool (18:00)
- Leicester City - Fulham (18:00)
- West Ham - Crystal Palace (18:00)
- Arsenal - Aston Villa (20:30)
İspanya LaLiga
- Girona - Sevilla (16:00)
- Leganes - Atl. Madrid (18:15)
- Real Betis - Alaves (20:30)
- Getafe - Barcelona (23:00)
İtalya Serie A
- Bologna - Monza (17:00)
- Juventus - Milan (20:00)
- Atalanta - Napoli (22:45)
Fransa Ligue 1
- Lens - PSG (19:00)
- Rennes - Brest (21:00)
- Lyon - Toulouse (23:05)
Almanya Bundesliga
- Bayern Münih - Wolfsburg (17:30)
- Bochum - Leipzig (17:30)
- Heidenheim - St. Pauli (17:30)
- Holstein Kiel - Hoffenheim (17:30)
- Stuttgart - Freiburg (17:30)
- B. Leverkusen - M'gladbach (20:30)
Hollanda Eredivisie
- Zwolle - PSV (18:30)
Portekiz Premier Lig
- Rio Ave - Sporting CP (21:00)
Kaynak: HABER MERKEZİ