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Bugün, futbol severler için heyecan dolu bir gün! Türkiye'den Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar birçok önemli maç , futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte maç programı :

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