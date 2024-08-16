ABD'de enflasyonun %2,9’a gerilemesi ve Fed'in faiz indirimi beklentileri, piyasalarda hareketliliğe yol açtı.

Kripto para piyasasında dalgalanmalar hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin, 58.250 dolar seviyesinde işlem görürken, lider altcoin Ethereum 2.613 dolardan el değiştiriyor. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 2,02 trilyon dolar olarak kaydedildi. Bitcoin'in piyasa değeri 1,14 trilyon dolarken, Ethereum'un piyasa değeri 314 milyar dolar seviyesinde.

Spot Bitcoin ve Ether ETF'lerinde hareketlilik

Dün, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden toplamda 81,4 milyon dolarlık çıkış gerçekleşirken, spot Ether ETF'lerine 10,8 milyon dolarlık bir giriş oldu. Bu durum, kripto para piyasalarındaki belirsizliği artırırken, yatırımcıların dikkatini çekti.

ABD enflasyon verileri ve Bitcoin fiyatı

ABD’de Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri, enflasyonun %2,9’a yavaşladığını ve son üç yıldaki en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. Bu gelişme, ekonomistlerin beklediği %3’lük oranın biraz altında kaldı. Enflasyon raporunun ardından Bitcoin fiyatı %1'e yakın bir düşüş yaşadı. Bitwise'dan Juan Leon, enflasyonun %3’ün üzerinde kalmasının, Fed’in faiz indirimi için henüz hazır olmadığı anlamına geldiğini belirtti.

Marathon Digital’in Bitcoin stratejisi

Marathon Digital, 300 milyon dolarlık tahvil satışından elde ettiği gelirin bir kısmıyla 249 milyon dolar değerinde, yaklaşık 4.144 Bitcoin satın aldı. Bu hamle, şirketin stratejik Bitcoin rezervini 25.000 BTC’nin üzerine çıkardı. Ancak, Marathon’un hisseleri yıl başından bu yana %34 değer kaybetti ve şirketin ikinci çeyrek gelirleri beklentilerin altında kaldı.

Brezilya’nın Solana ETF atağı

Brezilya, küresel piyasalardan önce dünyanın ilk spot Solana ETF'sini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu adım, Solana’ya olan küresel ilgiyi artırabilir. ABD'de benzer bir ETF'nin onaylanmasının zaman alabileceği belirtilse de, Brezilya'nın kripto dostu yaklaşımları Solana için güçlü bir fiyat artışına neden olabilir.

MetaMask ve Mastercard iş birliği

MetaMask, Mastercard ve Baanx iş birliği ile kendi kendine saklama cüzdanına sahip bir banka kartı pilot programı başlattı. Bu kart, kullanıcıların kripto varlıklarını saklamalarını ve ödemeler sırasında fiat paraya dönüştürmelerini sağlıyor. Program, özellikle bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kişilere finansal hizmetler sunmayı hedefliyor ve dijital varlıkların bankacılık hizmetlerini genişletebileceği belirtiliyor.