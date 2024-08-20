Bitcoin, %4,4’lük bir artışla 61.032 dolara yükselirken, Türk Lirası karşısında 1.977.903 TL seviyelerinde işlem görüyor. Kripto para piyasalarının genel durumu ve öne çıkan hareketler şu şekilde:

Bitcoin ve öne çıkan altcoinler:

Bitcoin (BTC): 61.032 Dolar (+%4,4)

61.032 Dolar (+%4,4) Ethereum (ETH): 2.680 Dolar (+%2,3)

2.680 Dolar (+%2,3) BNB (BNB): 571 Dolar (+%7,2)

571 Dolar (+%7,2) Ripple (XRP): 0,608 Dolar (+%7,6)

0,608 Dolar (+%7,6) Dogecoin (DOGE): 0,105 Dolar (+%5)

0,105 Dolar (+%5) Toncoin (TON): 6,86 Dolar (-%0,8)

6,86 Dolar (-%0,8) Solana (SOL): 147 Dolar (+%3,5)

Son 24 saatte, Dogwifhat (WIF) %15,2’lik artışla en çok yükselen altcoin olurken, Fasttoken (FTN) %5,5’lik düşüşle en çok değer kaybeden altcoin oldu. Dogwifhat (WIF) 1,57 dolardan, Fasttoken (FTN) ise 2,37 dolardan işlem görüyor.

Piyasa Verileri:

Dolar Endeksi (DXY): 103,15

103,15 Bitcoin Piyasa Değeri: 1,2 Trilyon Dolar

1,2 Trilyon Dolar Kripto Para Piyasasının Toplam Değeri: 2,24 Trilyon Dolar

2,24 Trilyon Dolar Son 24 Saatlik Piyasa Hacmi: 78 Milyar Dolar

78 Milyar Dolar Son 24 Saatte Tasfiye Olan Pozisyonlar: 109 Milyon Dolar Tasfiye Olan Pozisyonların %91,5’i: Short (Kısa) Pozisyonlar En Çok Tasfiye Olan Kripto Para: Bitcoin (BTC)

109 Milyon Dolar

Dolar/TL %0,2 yükselişle 33,77, Euro/TL ise %0,08 yükselişle 37,44 seviyesinde bulunuyor.

Kripto para piyasalarındaki bu hareketlilik, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler sunmaya devam ediyor. Özellikle Bitcoin'de gerçekleşen pozisyon tasfiyeleri, piyasanın volatilitesine dikkat çekiyor. Yatırımcıların, kripto varlıklarına dair stratejilerini bu veriler doğrultusunda gözden geçirmeleri önerilir.