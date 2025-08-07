BUHARKENT’TE 18. TAZE İNCİR FESTİVALİ COŞKUSU BAŞLIYOR
Konserler, açılış törenleri ve kültürel etkinliklerle dolu üç gün Aydın’ın verimli topraklarında yetişen ve
erkenci taze inciriyle adını duyuran Buharkent, bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Taze İncir Kültür ve Sanat
Festivali ile yeniden kültür, sanat ve müzik dolu günlere ev sahipliği yapacak.
Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı iş birliğinde 8-9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde
düzenlenecek festivalde, ilçeye kazandırılan yatırımların açılışı yapılacak; konserler, yöresel tatlar ve kültürel
etkinliklerle dolu yoğun bir program ziyaretçilerle buluşacak.
HASAT ŞENLİĞİ İLE BAŞLAYACAK, UĞUR IŞILAK SAHNE ALACAK
Festivalin ilk günü olan 8 Ağustos Cuma sabahı, incir bahçesinde düzenlenecek Taze İncir Hasat Şenliği ile
başlayacak program, saat 18.30’da festival korteji yürüyüşüyle devam edecek. Ardından modern Kapalı
Pazaryeri, Katlı Otopark, 2. Etap GES Projesi gibi yatırımların tanıtılacağı Toplu Açılış Töreni
gerçekleştirilecek.
Aynı akşam saat 21.00’de Nazilli Otizm Derneği’nin özel çocuklardan oluşan NAZOT Orkestrası ve Korosu,
Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Gece, Esra Sezer ve Başak Akıncının ardından Uğur Işılak konseriyle
sona erecek.
İKİNCİ GÜNDE LEZZET VE MÜZİK BULUŞMASI
9 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesislerde düzenlenecek İncir Tatlısı
Yarışması, festivalin lezzet dolu anlarına sahne olacak. Akşam bölümünde Popstar Harun ve Belgin Gölcük
sahne alırken, saat 22.00’de güçlü sesiyle İntizar, Buharkentlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.
FİNAL GECESİNDE SAHNE TUĞÇE KANDEMİR’İN
10 Ağustos Pazar sabahı saat 09.00’da Savcıllı Atış Alanı’nda düzenlenecek Atıcılık Yarışması, günün ilk
etkinliği olacak. Akşam saat 20.30’da Ferudun Başaran, Aden ve Sevtuğ yerel sahnede müzikseverlerle
buluşacak. Festivalin finali ise saat 22.00’de gençlerin ilgiyle takip ettiği Tuğçe Kandemir konseriyle
yapılacak. Sunuculuğunu Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun üstleneceği festival boyunca, Buharkent Cumhuriyet
Meydanı eğlence, müzik ve buluşmaların merkezi olacak.
BAŞKAN MEHMET EROL’DAN TÜM VATANDAŞLARA DAVET
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, festival öncesinde yaptığı açıklamada tüm vatandaşları bu büyük
buluşmaya davet etti:
“Bereketli topraklarımızda yetişen eşsiz taze incirimizin ve ilçemizin kültürel zenginliklerinin tanıtımı
amacıyla bu yıl 18’incisini düzenlediğimiz festivalimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk
duyacağız. Özellikle 8 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştireceğimiz Toplu Açılış Törenine tüm
hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sadece Buharkentliler değil, çevre il ve ilçelerden tüm vatandaşlarımızı
kültür, sanat, müzik ve yöresel lezzetlerle dolu bu özel günlerde Buharkent’in değişen yüzüne tanıklık etmeye