BUHARKENT’TE 18. TAZE İNCİR FESTİVALİ COŞKUSU BAŞLIYOR

Konserler, açılış törenleri ve kültürel etkinliklerle dolu üç gün Aydın’ın verimli topraklarında yetişen ve

erkenci taze inciriyle adını duyuran Buharkent, bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Taze İncir Kültür ve Sanat

Festivali ile yeniden kültür, sanat ve müzik dolu günlere ev sahipliği yapacak.

Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı iş birliğinde 8-9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde

düzenlenecek festivalde, ilçeye kazandırılan yatırımların açılışı yapılacak; konserler, yöresel tatlar ve kültürel

etkinliklerle dolu yoğun bir program ziyaretçilerle buluşacak.

HASAT ŞENLİĞİ İLE BAŞLAYACAK, UĞUR IŞILAK SAHNE ALACAK

Festivalin ilk günü olan 8 Ağustos Cuma sabahı, incir bahçesinde düzenlenecek Taze İncir Hasat Şenliği ile

başlayacak program, saat 18.30’da festival korteji yürüyüşüyle devam edecek. Ardından modern Kapalı

Pazaryeri, Katlı Otopark, 2. Etap GES Projesi gibi yatırımların tanıtılacağı Toplu Açılış Töreni

gerçekleştirilecek.

Aynı akşam saat 21.00’de Nazilli Otizm Derneği’nin özel çocuklardan oluşan NAZOT Orkestrası ve Korosu,

Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Gece, Esra Sezer ve Başak Akıncının ardından Uğur Işılak konseriyle

sona erecek.

İKİNCİ GÜNDE LEZZET VE MÜZİK BULUŞMASI

9 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00’da Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesislerde düzenlenecek İncir Tatlısı

Yarışması, festivalin lezzet dolu anlarına sahne olacak. Akşam bölümünde Popstar Harun ve Belgin Gölcük

sahne alırken, saat 22.00’de güçlü sesiyle İntizar, Buharkentlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

FİNAL GECESİNDE SAHNE TUĞÇE KANDEMİR’İN

10 Ağustos Pazar sabahı saat 09.00’da Savcıllı Atış Alanı’nda düzenlenecek Atıcılık Yarışması, günün ilk

etkinliği olacak. Akşam saat 20.30’da Ferudun Başaran, Aden ve Sevtuğ yerel sahnede müzikseverlerle

buluşacak. Festivalin finali ise saat 22.00’de gençlerin ilgiyle takip ettiği Tuğçe Kandemir konseriyle

yapılacak. Sunuculuğunu Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun üstleneceği festival boyunca, Buharkent Cumhuriyet

Meydanı eğlence, müzik ve buluşmaların merkezi olacak.

BAŞKAN MEHMET EROL’DAN TÜM VATANDAŞLARA DAVET

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, festival öncesinde yaptığı açıklamada tüm vatandaşları bu büyük

buluşmaya davet etti:

“Bereketli topraklarımızda yetişen eşsiz taze incirimizin ve ilçemizin kültürel zenginliklerinin tanıtımı

amacıyla bu yıl 18’incisini düzenlediğimiz festivalimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk

duyacağız. Özellikle 8 Ağustos Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştireceğimiz Toplu Açılış Törenine tüm

hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sadece Buharkentliler değil, çevre il ve ilçelerden tüm vatandaşlarımızı

kültür, sanat, müzik ve yöresel lezzetlerle dolu bu özel günlerde Buharkent’in değişen yüzüne tanıklık etmeye