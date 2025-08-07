

Ege Üniversitesi, araştırma odaklı üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2025 yılı 1. dönem başvuru sonuçlarına göre, Ege Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı 16 proje desteklenmeye hak kazandı. Başarılı bulunan projeler, üniversitenin araştırma kapasitesine ve bilimsel görünürlüğüne önemli katkılar sunacak.

Rektör Budak: “Üniversitemiz bilim üretmeye devam ediyor”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerle ilgili açıklamasında, “Bilim, teknoloji ve inovasyonun odağındaki araştırma üniversitemiz, üretmeye ve destek almaya devam ediyor. Daha önceki dönemlerde 12 ve 6 projemiz desteklenmişti, şimdi ise 16 proje kabul aldı. Bu istikrarlı yükseliş, araştırma ekosistemimizin kalitesini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Farklı fakültelerden 16 proje kabul edildi

Kabul edilen 16 projenin fakültelere göre dağılımı şöyle oldu:

Mühendislik Fakültesi: 5 proje

Fen Fakültesi: 3 proje

Su Ürünleri Fakültesi: 2 proje

Tıp Fakültesi: 2 proje

Eczacılık Fakültesi: 2 proje

Nükleer Bilimler Enstitüsü: 1 proje

Edebiyat Fakültesi: 1 proje

Projelerde yürütücü olarak görev alan akademisyenler arasında Prof. Dr. Filiz İçier, Prof. Dr. Nuri Azbar, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Prof. Dr. Aytaç Özgül, Prof. Dr. Gülperi Öktem gibi isimler öne çıktı.

TÜBİTAK desteğiyle akademik üretim hız kazanıyor

Desteklenen projelerin, üniversitenin bilimsel yayın kapasitesini artırmasının yanı sıra yenilikçi teknolojilere ve toplumsal fayda sağlayacak buluşlara da zemin hazırlaması bekleniyor. Rektör Budak, açıklamasında, “Patent ve ticarileşme süreçlerinde de önemli mesafe kaydediyoruz. Üniversitemiz, araştırma kültürünü her geçen gün daha da yaygınlaştırıyor” dedi.

Ege, ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırıyor

Rektör Budak, desteklenen projelerin üniversitenin marka değerine katkı sunduğunu belirterek, bilim insanlarını kutladı. “Bu başarılar, Ege Üniversitesi’nin hem ulusal hem uluslararası düzeyde daha görünür olmasını sağlıyor” dedi. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler, akademik çalışmaları teşvik ederken genç araştırmacıların da önünü açıyor.