Avrupa Birliği’nde ortalama yaşam süresi yükselmeye devam ediyor. Eurostat’ın 2024 ön verilerine göre, AB genelinde yaşam beklentisi 81,7 yıla çıktı. Ancak ülkeler arasında ciddi farklar var. Bulgaristan, 75,9 yıl ile listenin son sırasında yer aldı.

Zirvede İtalya ve İsveç var

AB’de 15 ülke ortalamanın üzerinde yer aldı. İtalya ve İsveç 84,1 yıl ile en uzun yaşam beklentisine sahip ülkeler olurken, İspanya 84 yıl ile üçüncü sırada yer aldı.

Bulgaristan en düşük yaşam süresine sahip

Listenin sonunda Bulgaristan, Romanya ve Letonya bulunuyor.

Bulgaristan: 75,9 yıl

Romanya: 76,6 yıl

Letonya: 76,7 yıl

Bu ülkelerdeki zorlu sosyoekonomik koşullar ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, düşük yaşam beklentisinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Pandemi sonrası toparlanma

COVID-19’un yarattığı düşüş sonrası çoğu AB ülkesinde yaşam beklentisi yeniden yükseldi.

Litvanya: +1,1 yıl ile en büyük artışı kaydetti.

Çekya, Romanya, Letonya: +1 yıl artış yaşadı.

Hollanda: –0,2 yıl düşüş görüldü.

İspanya: değişmedi.

Fransa: +0,1 yıl ile sınırlı artış.

Genel eğilim, AB’nin büyük bölümünde istikrarlı bir toparlanmaya işaret ediyor.