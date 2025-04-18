Tele1 televizyonunda yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu ‘Anında Manşet’ programına katılan BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe’nin tutuklanmasına tepki gösterdi.

BUPAR Başkanı Erdal Akaltun, “Buğra Gökçe ne diyor? Eğer Buğra Gökçe bunu yapıyorsa, İmamoğlu gözaltına alınmadan da yapılabilirdi. Gizli değildi ki! Hadi varsayalım ki diğer tüm davalar gizliydi, yolsuzluk iddiaları vs... Devlet operasyonları bunları bulmaya çalışıyor, ama Buğra Gökçe zaten açıklıyordu kamuya, suçsa, o gün alınması gerekmez miydi? Yanıltıyorsa eğer, gayet basit: Kamunun bilgileri var, İPA’nın açıkladığı veriler var. ‘Bunu nereden buldunuz? Bu verili değil’ diye gelip sorabilirdiniz ya. Biz burada sorduk. Karartacak delil de yok, emsal veriler de yok, açıklanmış zaten” ifadelerini kullandı.

Son dönemde siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendiren Akaltun, “CHP ülkenin gündemini son yerel seçimde değiştirince, insanlar ekonomiyi, umudu, çözümü konuşmaya başlayınca, AK Parti bu gündemi değiştirmek için Esenyurt’la başlayıp Ekrem İmamoğlu ile zirveye çıkan, devamında da ‘CHP’ye bile kayyum atanır mı’ tartışmasını gündeme getirmiş oldu. Dolayısıyla AK Parti kendi siyasal tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Kendi içinde bile gazeteciler, milletvekilleri, birbiriyle kavga eder durumda. Ortada bir idare etme, algı yönetme süreci var. Bunu yapmak da çok mümkün değil” dedi.