Burdur-Antalya kara yolunda sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, bir polis memuru ve 5 yolcu yaralandı. Kazada, bir yolcu otobüsünün polis aracına ve arızalanan kamyona çarpması sonucu yaralanmalar meydana geldi.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolunun Kurna rampasında gerçekleşti. 07 R 3229 plakalı tomruk yüklü kamyon, arızalanarak emniyet şeridine çekildi. Olayı fark eden 15 A 5940 plakalı trafik ekipleri, güvenlik önlemleri almak amacıyla kamyonun arkasına park etti. Ancak arkadan gelen 15 HO 1008 plakalı yolcu otobüsü, polis aracına çarptıktan sonra kamyona da çarptı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 yolcu ve 1 polis memuruna ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.