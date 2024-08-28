Burdur-Fethiye kara yolunun Hacılar mevkisinde meydana gelen kazada, Yusuf Y. (37) yönetimindeki Toyota marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti. Saat 11.15 sıralarında gerçekleşen kazada, otomobil önce yoldaki trafik levhasına çarptı, ardından yol kenarındaki oto koltuklarına çarparak takla attı ve devrildi. Kazada sürücü Yusuf Y. ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Rabia Y. yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavi süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobil yoldan kaldırıldı

Kaza sonrası Burdur-Fethiye kara yolunda trafik bir süre aksadı. Ters dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.