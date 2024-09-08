Burdur-Fethiye Karayolu'nda yaşanan korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Burdur'un Kuruçay mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, Burdur’dan Fethiye istikametine seyir halinde olan Mehmet P. (18) idaresindeki otomobil, Kuruçay köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, taklalar atarak karşı şeritte Ali Ç. (33) yönetimindeki otomobilin üzerine düştü. Feci kazada Mehmet P. ve araçtaki yolcu Emir Ö. (20) ağır yaralandı. Karşı aracın sürücüsü Ali Ç., eşi Fatma Ç. (31) ve 7 yaşındaki kızları Duru Ç. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazanın hemen ardından bölgeden geçen İsmail Dinçer, durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Peşen ve Emir Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralılar Ali Ç., Fatma Ç. ve kızları Duru Ç., ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Ç., Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

"Görevliler gelene kadar elimden geleni yaptım"

Kazanın yaşandığı bölgede işletme sahibi olan ve ilk yardım müdahalesini yapan İsmail Dinçer, “Bir anda hızla gelen bir araç gördüm. Tahminimce 150 kilometre hızla ilerliyordu. Araba refüjü aşarak taklalar attı ve karşı şeritteki otomobilin üzerine düştü. Hemen yardıma koştum ve 112’yi aradım. Aracın içinde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştım, kadın ve çocuğu kurtardım, ama sürücü sıkışmıştı. Görevliler gelene kadar elimden geleni yaptım” şeklinde konuştu.

"Burada sık sık kaza oluyor"

Kazanın meydana geldiği Kuruçay mevkiinde sık sık kazalar yaşandığını belirten Dinçer, “Yıllardır burada işletmecilik yapıyorum ve sürekli kazalar oluyor. Bu bölgede sürücüler hız yapıyor ve sık sık benzer kazalar meydana geliyor” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.