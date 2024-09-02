28 Ağustos’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla başlayan Burhaniye Festivali, beş gün boyunca sanat ve kültürle dolu dolu geçti. Festival, konserler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, spor yarışmaları ve toplu sünnet şöleni gibi çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Burhaniye’de spor coşkusu

Burhaniye Festivali kapsamında düzenlenen ve üç gün süren Plaj Voleybolu Şenliği, Ören Plajı’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, turnuvaya katılan 30 takımı tebrik ederek, "Festivalimizin bir parçası olarak sporun yer alması, etkinliklerimize ayrı bir zenginlik kattı" dedi. Turnuva boyunca yapılan çekişmeli maçların ardından dereceye giren takımlara ödülleri festivalin son gününde verildi.

Trap Yarışmasında heyecan doruktaydı

Şarköy Mahallesi Trap Atış Alanı’nda düzenlenen Trap Yarışması, Burhaniye Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından organize edildi. Belediyenin desteğiyle gerçekleşen yarışmalara 60 kişi katıldı. Profesyonel ve amatör kategorilerde kıyasıya geçen mücadelelerin ardından, dereceye girenlere ödülleri Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından takdim edildi.

Geleneksel sünnet şöleni

34. Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Burhaniye Belediyesi’nin organize ettiği ve bir hayırseverin desteğiyle gerçekleşen toplu sünnet şöleninde 25’ten fazla çocuk gönlünce eğlendi. Ören Ayaklı Mesire alanında düzenlenen etkinlikte, çocuklar için yüz boyama aktiviteleri ve ünlü sihirbaz Dennis Apathe’nin illüzyon gösterisi büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, çocukları tek tek tebrik ederken, şölene katkı sağlayan hayırsevere de teşekkürlerini iletti.

Ören’de dans, müzik ve söyleşiyle dolu bir final

Festivalin son gününde, Karadağ Dans Okulu öğrencilerinin Latin danslarıyla başlayan program, Anıl Aydınlıgil ve ekibinin enerjik performansıyla devam etti. Toplum Bilimci Prof. Dr. Emre Kongar’ın "Dünden Yarına Cumhuriyet Değerleri" konulu söyleşisi, yoğun ilgiyle karşılandı. Kongar, Burhaniyelileri Cumhuriyet tarihine duyarlı oldukları için alkışladı.

Çocuklara özel akşam

Sihirbaz Dennis Apathe’nin ilüzyon gösterisiyle başlayan çocuklara özel etkinlikler, minikler tarafından büyük ilgi gördü. Ardından sahnelenen “Dedektif Çizmeli Kedi” adlı tiyatro oyunu, çocukları etkileyici bir dünyaya götürdü.

Merve Özbey ile muhteşem kapanış

Festivalin beş günlük coşkusunu taçlandıran kapanış, ünlü pop müzik sanatçısı Merve Özbey’in Taylıeli Amfi Tiyatro’daki konseri ile gerçekleşti. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Merve Özbey’e plaket takdim ederken, "Savaşların olmadığı, barış içinde bir dünyada festivallerimizi sürdüreceğiz" diyerek festivali sonlandırdı.