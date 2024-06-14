İlçedeki tüm mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Birimi, ilçede bulunan 28 mahalledeki 48 parsel mezarlık alanında bakım, onarım, genel temizlik, ot mücadelesi-ilaçlama ve ağaç budama gibi çeşitli çalışmaları titizlikle yürüttü.

Mezarlık Ziyaretleri İçin Ücretsiz Ulaşım

Arife günü, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası önünden mezarlıklara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ederken ulaşım sorunu yaşamayacak.

Kurban Satış ve Kesim Yerleri Denetlenecek

Kurban satış ve kesim yerlerinin denetimi, Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Birimi’nin kontrolünde titizlikle yürütülüyor. Zabıta Müdürlüğü personeli de bu sürece dahil olarak vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alımı yapmalarını sağlıyor. Kurban satış yerlerindeki denetimler, hijyen koşullarına ve yasal mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilerek vatandaşların güvenliği ve sağlığı ön planda tutuluyor.

Burhaniye Belediyesi'nden Vatandaşlara Bayram Hizmeti

Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için tüm önlemleri aldı. Kurban Bayramı süresince belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için görev başında olacak. Kurban satış ve kesim yerlerinin düzenli olarak denetlenmesi, mezarlık ziyaretleri için sağlanan ulaşım hizmeti ve mezarlıklarda yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarıyla Burhaniye Belediyesi, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmelerini hedefliyor.

Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarına en iyi hizmeti sunabilmek için tüm birimleriyle hazır ve görev başında olacak