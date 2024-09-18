Burhaniye'de gerçekleşen Halk Dansları Şenliği, Balkanlar ve Avrupa’dan gelen ekiplerin büyük coşkusu ile kutlandı. Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Hollanda’dan katılan toplam 16 dans ekibi, Cumhuriyet Meydanı'nda halkla buluşarak geleneksel danslarını sergiledi.

Büyük yürüyüş ve coşkulu karşılama

Şenlik, Burhaniye Belediyesi önünde toplanan dans ekiplerinin Ali Çetinkaya Caddesi boyunca yaptıkları yürüyüş ile başladı. Şenliğe Burhaniye Belediye Başkan Vekili Oktay Erbalaban, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin ve Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Süleyman Eruzunlar da katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalarla etkinliğin önemi vurgulandı.

"Geleneklerimizi yaşatmalıyız"

Burhaniye Belediye Başkan Vekili Oktay Erbalaban, yaptığı konuşmada geleneklerin korunmasının milletler için önemli olduğunu belirterek, “Balkan coğrafyasından kardeşlerimizi burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, bağlarımızı kuvvetlendirmek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Renkli gösteriler ve anı hediyeleri

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan program, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Hollanda’dan gelen dansçıların sahneye çıkmasıyla devam etti. Her ülkenin geleneksel halk oyunları büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından Burhaniye Belediyesi, tüm katılımcı ekiplere teşekkür ederek anı hediyeleri takdim etti.