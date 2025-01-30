Burhaniye Belediyesi, Ören Mahallesi'nde yapımı planlanan turizm konaklama tesisi projesinde gerekli izinlerin alınmadığını tespit ederek inşaat çalışmalarını durdurdu.

İnşaat faaliyetleri askıya alındı

Ören Mahallesi'nde, Turizm Tesis Alanı (TTA) içerisinde yer alan ve 250'den fazla otel odasıyla planlanan turizm konaklama tesisinin inşaatı, gerekli çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporu alınmadığı için durduruldu. Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ve ekibi tarafından yapılan incelemelerde, projeye zemin iyileştirme çalışmalarının izinler tamamlanmadan başlandığı belirlendi.

ÇED raporu zorunluluğu

ÇED yönetmeliğine göre, 250 otel odasından fazla planlanan projelerin ÇED raporu alınması zorunlu. Bu bağlamda, Ören ile Denetko arasında inşa edilmesi planlanan turizm tesisinin tüm çalışmaları, ÇED raporunun sonuçlanmasına kadar durduruldu.

“Yasal sürece uygun hareket edeceğiz”

Başkan Vekili Tarık Erdil, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından inşaatın devam edip etmeyeceğinin değerlendirileceğini belirtti. Erdil, "Çevre ve halk sağlığı bizim önceliğimiz, gerekli izinler alınmadan hiçbir proje hayata geçirilmeyecek" dedi.