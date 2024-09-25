Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Gelişen ve Değişen Burhaniye” hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Deveciler, ilçenin çehresini değiştiren bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalara hız verdi.

Güvenli spor alanları

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Karınca Deresi kenarında toplam 6000 metrekarelik bir yol çalışması gerçekleştiriliyor. 1.80 cm genişliğinde bisiklet yolu ve 2.20 cm genişliğinde yürüyüş yolu olmak üzere toplam 1500 metre uzunluğundaki alanın inşası devam ediyor. Ayrıca, vatandaşların rahatça bisiklet sürüp yürüyüş yapabilecekleri bu doğal alanda, aydınlatma çalışmaları da başladı. 20 metrede bir yerleştirilen LED aydınlatma direkleri, akşam saatlerinde güvenli bir spor alanı sunmayı hedefliyor.

Ailecek keyifli zaman geçirme imkanı

Yeşilin önemine dikkat çeken Başkan Deveciler, “İlçemizin doğal güzelliklerini koruyarak değiştirmek odaklı çalışıyoruz. Karınca Deresi'ni halkımızın rahatça vakit geçirebileceği, spor yaparak ailesiyle keyifli zaman geçirebileceği bir alan haline getirdik” ifadelerini kullandı.