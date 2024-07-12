Bursa'da Osmangazi Belediyesi, geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalarla hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor, hem de hem de ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Osmangazi'de kurulan geri dönüşüm noktaları ile yıl boyunca yüzlerce ton atık toplandı.BURSA (İGFA) - Çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşüme aktif katılımı artırmak için faaliyetlerine devam eden Osmangazi Belediyesi, toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırdı.

Doğaya sayısız hasar veren kirlilik kaynaklarından bitkisel atık yağların toplanması adına da çalışmalar yürüten İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Mobil Atık Getirme Aracı ile ilçeyi karış karış gezerek iş yeri ve evlerden atık yağları topluyor. 2023 yılında toplam 110 ton bitkisel atık yağ toplayan Osmangazi Belediyesi, hem doğaya hem de geleceğe önemli bir katkı sağladı.

14 ayrı kategoride atıkların toplanıldığı Osmangazi Belediyesi Katı Atık Getirme Merkezi’nde ise 2023 yılında 3 bin 516 ton ambalaj, 9 ton elektronik, 6 ton pil, 1 ton floresan, 575 kilo atık ilaç, ömrünü tamamlamış lastik ve 464 ton giysi toplanarak hem çevrenin kirlenmesi engellendi, hem de ekonomiye katkı sağlandı.

Daha yaşanılabilir Osmangazi için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, Demirtaş’ta 5 dönüm arazi üzerinde hizmet veren Katı Atık Getirme Merkezi’nde 14 farklı kategoride evsel nitelikli geri dönüşebilen atıklar topladıklarını belirtti. Görevlendirilen ekiplerle belirli noktalarda vatandaşlara geri dönüşüm atıklarıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldığını belirten Yosun, "Vatandaşlarımızdan alınan geri dönüşebilir nitelikte olan ambalaj, elektronik ve bitkisel atık yağlar ekiplerimiz tarafından toplanarak tesisimize getiriliyor. Toplanan bu atıklarla hem çevrenin kirlenmesi önlenirken hem de doğal kaynak kullanımıyla ilgili önlemleri ve çalışmaları hayata geçirmiş bulunmaktayız. Okullarda öğrencilerimize bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ekiplerimizin yıl içinde yaptığı toplama çalışmalarıyla 2023 yılında 4 toplam bin 110 ton atık toplandı” diye konuştu.