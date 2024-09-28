Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde, Uysal Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Saat 02.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Ancak yangının neden olduğu büyük çapta hasar, iş yerinde ciddi tahribata yol açtı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve ilgili ekipler olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.