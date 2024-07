BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale, Yalova ile Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi.

Tarihi Heykel Meydanı'nda bir araya gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kurum ve kuruluş müdürleriyle vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar ellerinde bayraklarla yürüyüş gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an'ı Kerim tilavetiyle devam eden programda şehitler için dualar edildi.

Anma programında bir konuşma yapan Mahmut Demirtaş, 15 Temmuz'un kutlu bir destan olduğunu söyledi.

Demirtaş, kanla, şanla ve şerefle 15 Temmuz destanının yazıldığını belirterek, "Ölümü korkuttuk. Göğsümüzü bombalara siper ettik. Tankların altına yatıp, uçakların yağdırdığı bombalara tekbirlerle karşılık verdik. Selalarla, tekbirlerle meydanı darbecilere, hainlere dar ettik. En nihayetinde kanla, şanla ve şerefle 15 Temmuz destanını yazdık." dedi.

15 Temmuz milletin zaferi olduğunu vurgulayan Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz başta bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Zira, o karanlık gecede ülkemizin dört bir yanında sırt sırta vermiş, birbirine kenetlenmiş kocaman bir millet gördük. Öyle ki 15 Temmuz'da koskoca bir millet kıyama durmuştu. Milletin zaferi, bir diğer yönüyle, eşi benzeri olmayan demokrasi zaferidir. Yıllarca darbelerle, muhtıralarla bildirilerle vesayet güçleriyle hizaya çekilen aziz milletimiz, kendisini hizaya çekmek isteyenleri yerle yeksan etmiştir. Aziz milletimiz, kendisini hesaba katmayanlara milli iradenin ne demek olduğunu en ağır şekilde göstermiş. Adeta milli irade dersi vermiştir. Üzerinden 8 yıl geçse de o gece yaşadıklarımız hafızalarımızda hala ilk günkü gibi canlılığını koruyor."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise hiçbir gücün milletin iradesinin üzerinde olmayacağını söyledi.

Milletin iradesine karşı yapılan darbenin milletin zaferiyle sonuçlandığını ifade eden Bozbey, "Bu milletin darbelere karşı nasıl bir dayanışma gösterdiğini o gece hep beraber gördük. Onun için o günkü o insanlara selam olsun. 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığı ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma kararlılığının en somut göstergesidir. O gece milletimiz iradesine, haklarına ve özgürlüklerine yönelik hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür." dedi.

AK Parti Milletvekilleri adına Bursa milletvekili Refik Özen ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da bir konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz Sancak Koşusu’nda yarışan sporcu Ceylin Algül, Vali Demirtaş’a bayrak takdim etti.

Program Prusa Sanat Tiyatro ekibinin "Türkiyem Benim" gösterisi ve Hayati İnanç'ın şiir dinletisiyle devam etti

Aslanbek Sultanbekov konserinin de yer aldığı program, 15 Temmuz temalı belgesel gösteriminin sunulmasının ardından sona erdi.

Orhaneli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlerine kapsamında yapılan ve ilçe Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayir ile vatandaşların katıldığı AK Parti Orhaneli İlçe Başkanlığı önünde başlayan bayrak yürüyüşü Durdubey Cami önünde sona erdi.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Programa Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ve Nebi Hatipoğlu, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Vali Aksoy, burada yaptığı konuşmada, takvim yapraklarının 15 Temmuz 2016'da gösterdiği o karanlık gece Türk milletinin, hainlerce gerçekleştirilen en kanlı, en alçak ve en sinsi darbe girişimine maruz kaldığını anımsatarak, şerefli orduya, kahraman polis teşkilatına ve kamu kurumlarına sızan hainlerin 15 Temmuz gecesi tarihte eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya kalkıştığını hatırlattı.

15 Temmuz'da Türkiye'nin tarihinin en karanlık, en acı günlerini yaşadığını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Darbe ile, iç savaş ile karşı karşıya bırakılmak istenmiştir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılında FETÖ terör örgüte eliyle yok etmenin hamlesidir. Dünya darbeler tarihinde kullanılan uçak sayısı itibariyle bir benzeri daha olmayan bu alçak girişimi, bu millet birkaç saat içerisinde akamete uğratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir işaretiyle yüz binler, milyonlar meydanlara inmiş ve Türk milleti iradesini ortaya koymuştur. Kahraman Türk ordusunun kılcal damarlarına kadar sızan ve emir komuta zincirini tanımayarak hain bir darbe teşebbüsünde bulunanları, bu millet tüm dünyanın gözü önünde mağlup etmiştir."

Aksoy, 15 Temmuz'un rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan aziz milletin gurur günü olduğunun altını çizdi.

15 Temmuz'un, kuşaklar boyu anılacak ve anlatılacak bir destan günü olduğuna değinen Aksoy, "Darbeyle, terörle, istikrarsızlıkla, hiçbir fitneyle bu milletin iradesi kırılamayacaktır. Tarihin her döneminde, her tehditte milletimizin gösterdiği vatan sevgisi 15 Temmuz'da da görülmüştür. Aynı bilinç, irade ve kararlılık, demokrasi nöbetlerinde, her yıl 15 Temmuz anmalarında görülmektedir. 15 Temmuz, bu yüzden demokrasi bayramıdır. Milli bayram ruhuyla kutlanmakta, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir kez daha haykırılmaktadır." diye konuştu.

- "Bu millet, geleceğine, demokrasiye ve cumhuriyetimize sahip çıktı"

AK Parti Milletvekili Dönmez ise 15 Temmuz 2016'da, hain bir darbe girişimiyle Türkiye'nin huzuru, demokrasisi ve geleceğinin hedef alındığını belirterek, milletin azim ve kararlılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve liderliği, güvenlik güçlerinin kahramanca direnişiyle bu girişimin boşa çıkarıldığını kaydetti.

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milletinin vatanına sahip çıkma kararlılığının onurlu tanıkları olduklarını ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

"Bugün yüzümüzü geleceğe dönebiliyorsak sebebi kahramanlar yetiştiren analardır. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. O karanlık geceyi de aydınlık sabahını da unutmadık. 15 Temmuz gecesi, milletimizin bağrından çıkan kahramanlar, demokrasiye ve özgürlüğümüze sahip çıkmak için canlarını en değerli varlıklarını feda ettiler. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad , gazilerimizin ömrü uzun olsun. Milletimiz tankların, tüfeklerin, uçakların karşısında dimdik durdu. Bu millet, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurarak, kendi geleceğine, demokrasiye ve cumhuriyetimize sahip çıktı. İşte o kararlılık, bugün burada, bu meydanda bir kez daha hayat buluyor."

AK Parti İl Başkanı Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve BBP İl Başkanı Taha Baksan da meydanda bulanlara hitap etti.

Törende ayrıca Vali Aksoy'a milli sporcular tarafından sancak teslim edildi.

Meydanı dolduranlar, kurulan dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını takip etti.

- Balıkesir

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlik şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, 8 yıl önce yaşanan darbe girişiminin unutulmaması, meydanların dolu kalması gerektiğini söyledi.

Meydana gelen vatandaşlara teşekkür eden Ustaoğlu, "Aziz milletimiz bu hıyanet karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaşlısıyla genciyle bütün fertleriyle tek vücut olarak demokratik değerlerine sahip çıkarak destansı bir mücadele vermiştir." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de vatan toprağına ve devletine sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

Canbey, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini belirterek, "İnşallah bundan sonra da el birliğiyle hep birlikte görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da Türk Milleti'nin Ay Yıldızlı bayrağı ebediyen dalgalandıracağını ve bunun önüne kimsenin geçemeyeceğini dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından etkinlikler kapsamında düzenlenen "Sancak Koşusu" tören alanında tamamlandı.

Alanlarında başarılı sporcuların taşıdığı sancak, daha sonra Vali Ustaoğlu'na teslim edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Program, müzik dinletisi, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve sela okunmasının ardından sona erdi.

- Çanakkale

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Program, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü'ne katıldı.

İskele Demokrasi Meydanı'nda devam eden program kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler su gösterisi yaptı.

15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü sonunda, sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Anma programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada, 8 yıl önce gece bu saatlerde başlayan, dünyanın hiçbir yerinde karşılaşılamayacak büyük bir akıl tutulmasıyla milletin parasıyla alınan mermilerin, milletin parasıyla alınan uçakların, milletin meclisini bombalamaya başladığını, milletin üzerine kurşunlar yağdırıldığını, milletin üzerine tankların sürüldüğünü hatırlattı.

Çok iyi yetiştirilmiş olan o F-16 pilotlarının maalesef kendi halkının üzerine hiçbir gerekçesi ve hiçbir haklı tarafı olmadan kurşun yağdırdığını aktaran Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarihimize kara harflerle, kara saatlerle geçecek o direnişle hesaba katılmayan bir şey vardı o da milletin iradesi ve onun temsilcisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının iradesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın istekleriyle tüm halkımız bugün olduğu gibi meydanları doldurmuş, bugün olduğu gibi sokaklara dökülmüş, bugün olduğu gibi o kargaşaya, o kalkışmaya, o hain FETÖ girişimine 'Dur.' demiştir."

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından Çanakkale Mehter Takımı tarafından marşlar çalındı, katılımcılar marşlara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti, öğrenciler şiirler okudu. 15 Temmuz Belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.

- Kütahya

Kütahya'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, FETÖ’nün darbe girişimin altında Türkiye’yi bölmek ve parçalamak olduğunu söyledi.

15 Temmuz’un Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesi olduğunu belirten Işın, "Büyük kahramanlıkla 85 milyon insanımız hain FETÖ darbe girişimine karşı durdu. Bu millet aziz bir millettir. Bu milleti kimse sindiremez. Bu millet Allahu Ekber Dağları kadar Müslüman, Tanrı Dağları kadar Türk'tür. Biz Altaylardan dağları söke söke gelmişiz. Ovada kim bizi yenebilir. Biz Çanakkale'de emperyalizme karşı mücadele etmiş ve zafer kazanmış bir milletiz. Biz Kurtuluş Savaşı'nda zafer kazanmış milletiz." ifadelerini kullandı.

Programda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı da birer konuşma yaptı.

​​​​​​​Etkinlikte şiirler olundu, mehter takımı gösteri yaptı.

- Bilecik

Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Protokol üyelerince sabah saatlerinde Bilecik Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın ziyaret edilmesinin ardından başlayan etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara hitabının dev ekranda gösterimi, mehteran gösterisi ve Bilecik Halk Eğitimi Merkezi Korosu'nun müzik dinletesiyle süren organizasyonda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Uslu, "15 Temmuz" konulu sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılar, ayrıca yerli savunma sanayi ürünlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

Vali Şefik Aygöl, yaptığı konuşmada, 8 yıl önce bugün kahraman Türk milletinin Çanakkale'de olduğu gibi birbirine kenetlendiğini, böylece yenilmezliğini ve istiklaline bağlılığını dünyaya gösterdiğini söyledi.

Çanakkale'yi geçilmez kılan vatan sevgisinin 15 Temmuz 2016'da tüm Türkiye'yi geçilmez kıldığını vurgulayan Aygöl, şöyle devam etti:

"15 Temmuz dünya tarihinde görülmüş, en haince planlanmış darbe girişimidir. Bu hain girişimle milletimizin üzerine bombalar yağdırarak diz çöktürmek isteyenlerin hesapları, milli iradenin kahramanları sayesinde bozulmuştur."

Vali Aygöl, 15 Temmuz ruhunun sadece geçmişi yad etmek değil aynı zamanda geleceğe de güvenle bakmak olduğunu dile getirdi.

Kanlı 15 Temmuz gecesinde verilen demokrasi zaferiyle Cumhuriyet'in korunduğunun altını çizen Aygöl, "Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için bu millet, vatanına, bayrağına ve kendisine sahip çıkmıştır. Bu birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalacağının en önemli göstergesi olmuştur." dedi.

Konuşmanın akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar okundu.

Daha sonra 15 Temmuz 2016'da yaşananların konu alındığı belgesellerin gösterimi yapılarak saygı nöbeti tutulmaya başlandı.

Programda, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Müftüsü Ali Erhun, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

- Yalova

Kentteki programda Deprem Anıtı'nda bir araya gelen kalabalık, jandarmanın taşıdığı büyük Türk bayrağının arkasından yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması kurulan dev ekranlardan takip edildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından Vali Hülya Kaya, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi vatan, bayrak, ezan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden 251 şehidi andı.

Yanı başlarında şehit olan kardeşlerini gördüğü halde geri durmayan, cesaret ve fedakarlıkla hareket eden 2 bin 742 kahraman gaziye de minnetlerini sunan Vali Kaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara çıkın çağrısı üzerine milletimiz, bağımsızlığımıza sahip çıkmış ve büyük bir işgal girişimine engel olmuşlardır. 15 Temmuz, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği bir gün olarak tarihe geçmiştir. Bu hain darbe girişimine karşı duruşumuz, milletimizin demokrasisine, devletine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu mücadele, milletimizin asaletini ve cesaretini ortaya koymuş, esaret altına girmemek için canını ortaya koyan bir milletin varlığını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi, geçmişteki destanlarımızın ruhunu yeniden diriltmiş, Çanakkale ruhunu, Kuvayımilliye ruhunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki ruhu hatırlatmıştır. Bu zaferlerimiz, milletimizin acıyla, gözyaşıyla, cesareti ve vatan aşkıyla yazdığı, uğruna çok büyük bedeller ödediği koskoca bir destandır."

15 Temmuz'un milletin unutulmaz destanları arasına girdiğini, vazgeçmeyenler ve gerisini asla düşünmeyenler tarafından yazıldığına vurgu yapan Kaya, Türkiye’nin yazdığı kahramanlık destanının dünya demokrasileri için büyük bir ders olduğunu ifade etti.

Kaya, "Tanka, topa, uçağa karşı çıplak elleriyle bu destanı yazan bizim milletimizdir. Milletimizin her bir ferdi, bu destanın sesi, soluğu, nefesidir. O gece hep birlikte cesaret olduk, destan olduk, hainleri bi rkez daha topraklarımızdan kovduk. O gece biz kazandık kardeşlerim. Düşmanı bir kez daha yendik. Vatanı hainlere teslim etmedik. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin her daim güvende olacağı şuurundayız." dedi.

Konuşmanın sonunda İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı sporcuların alana getirdiği sancak Vali Kaya'ya teslim edildi.

Alanı dolduran vatandaşların Türk bayrakları ile güzel görüntüler oluşturduğu program, verilen konserle devam etti.