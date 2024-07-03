Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan ‘Uludağ Premium Ultra Trail’ heyecanı, 35 ülkeden 2500’den fazla sporcunun katılımıyla 12-13-14 Temmuz’da Uludağ’da yaşanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Uludağ’ın muhteşem doğası, tüm koşuculara unutamayacakları bir yarış sunacak” dedi.BURSA (İGFA) - Sporu tabana yaymayı ve tüm Bursalıları sporla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Uludağ’ın zirvesinde bu yıl 7.’si düzenlenecek olan ‘Uludağ Premium Ultra Trail’ patika koşusu,13 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Sporcuların 12 Temmuz’da Uludağ’da buluşacağı etkinlikte yarışlar ise 13 Temmuz’da gerçekleşecek. 14 Temmuz Pazar günü kupa töreniyle son bulacak olan ‘Uludağ Premium Ultra Trail’da 35 farklı ülkeden 2500’ün üzerinde sporcu ter dökecek. Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek yarış, 1 genel klasman ve 4 farklı yaş kategorisinde yapılacak. ‘Uludağ Premium Ultra Trail’, tüm sporculara doğa ile iç içe zorlu ve keyifli bir yarış tecrübesi sunacak. 66, 30, 16 ve 6 kilometre etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak olan koşunun en uzun etabı ise 100 kilometre olacak. Sporcular, Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan’ı geçerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan programın lansman toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinkaya ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

"SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM İÇİN KOŞACAĞIZ" Hayatın koşuşturması içinde farkında olmadan on binlerce adım atıldığını ve yaşamın bir yerlere yetişme telaşı içinde geçtiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, zorunlu olarak atılan adımları bilinçli ve keyifli bir aktiviteye dönüştürmenin yaşam içerisinde kısa bir mola vermeye yarayacağını belirtti. 12-13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ‘Uludağ Premium Ultra Trail’ patika koşusunu büyük bir mutlulukla desteklediklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Üç gün boyunca hep birlikte sağlık ve kaliteli bir yaşam için koşacağız. Sporun değerini kavrayan bir kent olmak, sadece bedenen değil, ruhen de sağlıklı bir toplum inşa etmenin temel anahtarıdır. Sporun birleştirici gücüyle, farklılıkları aşmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve daha güzel bir geleceğe uzanan yolda hep birlikte yürümek mümkündür. Uzun ve kaliteli olduğu kadar keyifli, enerjik ve zinde bir hayat yaşamanın en kısa ve isabetli yolu olan spora hayatımızda çok daha fazla yer vermemiz gerekiyor. ’Uludağ Premium Ultra Trail’ patika koşusunun, Uludağ çevresinin muhteşem doğası ve yerel dokusunu birleştirerek tüm koşuculara unutamayacakları bir yarış sunacağına inanıyorum” dedi.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT" Bu gibi etkinliklerin, Uludağ’ın tanıtılmasında önemli bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Bozbey, “Açılışını yaptığımız BURFAŞ Mudanya Plajı tesislerimizle, dört mevsim çeşitli aktiviteler düzenlediğimiz Uludağ’ımızla ve bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz diğer hizmetlerimizle, kentimizi turizm yönünden de daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sporun dinamizmi ile birlikte eğlenceyi, heyecanı ve coşkuyu aynı platformda buluşturan Uludağ Premium’a ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa’da koşmayı hayal eden tüm koşucuları kentimize davet ediyorum” diye konuştu.



Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, geleneksel hale gelen ‘Uludağ Premium Ultra Trail’’in Bursa’ya değer katacağını dile getirdi. Uludağ’ı 4 mevsim farklı faaliyetlerin icra edildiği bir alan haline getirmek gerektiğini anlatan Kılıç, son derece önemsedikleri organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu tarz etkinliklerin herkesin spor yapabilmesi adına önemli olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, herkesi sporu ve doğayı birleştiren etkinliğe davet etti.

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla spor tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olan Uludağ’ın bu organizasyonla bir kez daha dikkatleri üzerine çekeceğini ifade etti.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ’da hem koşacaklarını hem doğayı koruyacaklarını hem de tanıyacaklarını belirtti. ‘Uludağ Premium Ultra Trail’in bu yıl 7’ncisinin düzenlendiğini hatırlatan Kızıl, “Bu yıl 2 bin 500’ün üzerinde yarışmacı katılım sağlayacak. Bunun yanında 137 yabancı yarışmacı da Uludağ’da koşmaya geliyor. Organizasyonumuz festival havasında geçiyor. Herkesi etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

‘4 Mevsim Uludağ’ mottosu ile yola çıktıklarını belirten Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinkaya ise “Uludağ’ın hak ettiği değere ulaşması, yılın her ayında faal olması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Organizasyonumuz hem doğaseverleri hem de spor tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim yaşatacak” diye konuştu.

