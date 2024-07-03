Geka, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'nı Duyurdu

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 2024 yılı itibarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) - Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı'nı duyurdu. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde faaliyet gösteren GEKA, bu programla yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.

Yerel kalkınma hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatıldı. Proje, toprakların tarımsal bereketi, mutfak kültürü, zanaatkarların becerileri gibi değerleri görünür kılmayı ve bu değerlerle girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Proje ayrıca yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini hedefliyor.

SOGEP amacı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan SOGEP - Anadoludakiler Programı, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları çözmeyi amaçlıyor. Program, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı, istihdam edilebilirliği artırmayı, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemeyi ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Proje bütçesi ve başvuru süreci

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, hazırlanan projelerin asgari bütçesinin 1 milyon TL olması gerektiğini belirtti. Akdoğan, projelerin "İstihdam Edilebilirliği Artırmak, Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik, Sosyal İçerme ve Sosyal Sorumluluk" gibi öncelikli konuları içermesi gerektiğini ifade etti. Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde, eş finansman katkısının asgari yüzde 10 olduğunu da vurguladı.

Potansiyel başvuru sahiplerinin, başvuru için gerekli belgeleri ajansın Program Yönetim Birimi ile istişare halinde hazırlayarak en geç 19 Temmuz 2024 tarihine kadar [email protected] adresine ulaştırmaları gerekiyor. Program hakkında detaylı bilgiye, GEKA'nın www.geka.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.