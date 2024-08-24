Bursa'da 105 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki Halit O., polisle kovalamaca sonucu aracın altında yakalandı. Üzerinde uyuşturucu da bulunan zanlının 46 yıl 10 ay hapis cezası bulunuyor.

Polisi görünce kaçtı, aracın altında yakalandı

Olay, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde gerçekleşti. Polis ekipleri, Halit O.'yu hırsızlık suçlarından yakalamak üzere çalışma başlattı. Şüpheli, polisi görünce kaçtı ve kısa süren kovalamacanın ardından aracın altında yakalandı.

Uyuşturucu ve suç geçmişi

Yapılan üst aramasında 3.10 gram uyuşturucu madde ele geçirilen zanlının 46 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Halit O.'nun ayrıca mala zarar verme, işyeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık suçlarından da firari olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Halit O., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.