Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, düğün konvoyu ana caddeyi tamamen kapatarak trafik akışını engelledi.

Trafikte durma noktası

Konvoyun yolu kapatmasıyla trafik akışı tamamen kesildi. Araçlardan inen gelin ve damat, tüm uyarılara rağmen trafiği umursamadan dakikalarca dans etmeye devam etti. Konvoyun ilerleyişi sırasında, korna sesleri ve dans eden kalabalık, hem trafiktekilere hem de mahalle sakinlerine rahatsızlık verdi.

Trafikte kurallara uymayan davranışlar

Düğün konvoyunun bu duyarsız tavrı, trafiği aksatmanın yanı sıra güvenlik risklerini de beraberinde getirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle araç sürücüleri uzun süre beklemek zorunda kaldı. Trafikte kurallara uymayan ve başkalarının hakkını hiçe sayan bu tür konvoylar, hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor.